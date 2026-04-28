Con premios desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos, además de kits y equipos tecnológicos, autoridades estatales premiaron esta tarde a los tres mejores proyectos de innovación como parte del Reto Kids Jalisco 2026, concurso que contó con la participación de más de 2 mil 500 estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria de escuelas públicas y privadas de 77 municipios de la entidad.

Los ganadores de esta primera edición fueron Valeria Marey Gómez Soto, alumna de quinto de primaria y habitante de Tepatitlán de Morelos, quien se llevó 100 mil pesos y una impresora 3D como premios por obtener el primer lugar ; la segunda posición fue para Raúl Ricardo Mendoza Gallardo, también alumno de quinto de primaria y originario de Zapopan, con su proyecto Agentes de cambio. El menor fue galardonado con 50 mil pesos y un kit de creatividad digital. Por último, el tercer lugar fue para Aarón Higareda Torres, de cuarto de primaria y procedente del municipio de Tepatitlán, con el proyecto Sistema de señales para cancha. El premio fue 30 mil pesos y un kit de comunicación profesional.

En tanto, los docentes y tutores de cada uno recibieron 50 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente. Valeria, del Instituto Renacimiento Juan Pablo II, detalló que su proyecto consiste en crear bolsas de composta con cáscaras de plátano. El objetivo, dijo, "es crear menos basura y menos contaminación en el mundo".

Biovástago Protec, el proyecto innovador que se llevó el primer lugar

El padre de la menor, Guillermo Gómez, explicó que en Cihuatlán, de donde es originaria toda la familia, existe una producción significativa de plátano. Valeria observó que el plástico derivado de la cosecha generaba mucha contaminación en el municipio, y a partir de ahí surgió su inquietud y la idea de participar en Reto Kids con un proyecto en beneficio del medio ambiente.

"De ahí surgió la idea de un proyecto que ella denominó Biovástago Protec, que básicamente consiste en convertir el tallo de plátano en una estructura que pudiera similar, de alguna manera, el plástico que ya se usa en el mercado, pero que este sea compostable, biodegradable. Y obviamente que no afecte a la naturaleza", compartió.

Guillermo Gómez, padre de Valeria, quien se llevó el primer lugar de Reto Kids Jalisco 2026. EL INFORMADOR/O. González

"Nos aventamos, yo creo que desde que inició la convocatoria, como unos tres meses trabajando en la idea, en el proyecto. Puliéndolo, grabando los videos, todas las actividades que el Reto Kids le iba proporcionando", añadió.

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El Reto Kids, expresó el padre de familia, representó para Valeria la oportunidad de vencer el miedo de hablar en público. La describió como una niña introvertida, pero gracias a este concurso, logró presentar su proyecto frente a decenas de personas, lo que la convierte en una "ganadora".

Destacan que Reto Kids Jalisco impulsa el emprendimiento y la innovación desde temprana edad

Durante el evento de premiación, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, celebró que en la entidad se lleven a cabo este tipo de actividades, que no se repiten en otros estados de la República. El sector empresarial estatal reconoció el impulso al emprendimiento e innovación que el Gobierno del Estado promueve desde edades tempranas, aseguró.

La titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Fanny Valdivia Márquez, señaló que 24 menores fueron seleccionados como finalistas y reconoció el esfuerzo de familias, directivos y escuelas para incentivar a niñas y niños a participar.

"Que el próximo año tengamos 20 mil niños en formación en esta cultura de innovación, que estamos seguros que Jalisco, con su visión de querer ser siempre la punta de lanza de la tecnología, lo vamos a lograr", anotó.

Veinticuatro menores fueron seleccionados como finalistas del Reto Kids Jalisco 2026. EL INFORMADOR/O. González

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus indicó que los proyectos ganadores buscan que los recreos en las escuelas sean más divertidos y sanos, que los menores sean escuchados por los adultos y proteger al medio ambiente. Afirmó que las niñas y niños son prioridad de su administración, pues Jalisco es el único estado del país con transporte gratuito para menores de entre cinco y 12 años y cobertura médica gratuita y universal.

Con Reto Kids Jalisco, apuntó, se busca que desde edades tempranas comience la formación en emprendimiento e innovación. El programa nació hace 11 años en Zapopan y hoy celebra su primera edición a nivel estatal; la meta es llevarlo a los 125 municipios de la entidad. También se busca fomentar la responsabilidad social empresarial en los menores, puntualizó.

"Quiero invitarlos a que sigan creyendo muchísimo en sus sueños. Eso que ustedes que ya están planeando desde ahorita para sus próximos negocios, lo que quieran ser de grandes, que sigan trabajando", mencionó.

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MB