A partir del próximo 10 de junio, llegará a Zapopan la exposición inmersiva "Juego de Pelota. México, el origen del futbol" . Las familias y visitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara podrán disfrutar de la exposición inmersiva y multimedia ". "México, el origen del futbol", que albergará el Centro Cultural Universitario para poder contar desde la ciencia y la tecnología la historia de los juegos de pelota, clave en la cultura mesoamericana, y que, como lo refiere el nombre de la muestra, puede considerarse como los orígenes del futbol, en el marco del Mundial de Futbol 2026.

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Rafael Echazarreta Torres, CEO de la fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamérica, encargado de esta exposición, agradeció al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, por abrir las puertas del municipio a esta exposición, que resalta los orígenes del deporte y la competencia organizada, sobre todo, en el marco de la justa deportiva tan importante que se desarrollará en México.

Rafael Echazarreta Torres, CEO de la fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamérica, encargado de esta exposición, agradeció al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

“En esta exposición, tomamos de la mano nuestras raíces, el respeto a nuestros pueblos originarios, pero sobre todo, también esa vinculación que debemos tener con el presente, con el futuro, con la inteligencia artificial”.

Tenemos que mostrarle al mundo que el deporte organizado nació en México, nació en los juegos de pelota, en los cuales los dioses, en esta búsqueda de la paz, le otorgaron la pelota a los hombres, para que a través del juego y la competencia, pudieran dirigir sus rivalidades", manifestó Echazarreta Torres.

Una exposición de clase mundial abierta a todo el público

En este sentido, destacó que se trata de una exposición de clase mundial de puertas abiertas para todas las personas que deseen acercarse a conocerla, considerando que se trata de 12 mil metros cuadrados de exposición y 150 toneladas de escenografía que evocan a los distintos juegos de pelota: en la cancha, pero también en la selva, e incluso, en el agua.

“Somos fieles creyentes que únicamente a través de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología generaremos desarrollo, vincularemos a las personas y encontraremos el punto más importante que es la paz”, mencionó Torres.

"La paz es el elemento más valioso que puede tener una sociedad y va de la mano con la cultura y va de la mano con honrar nuestras tradiciones", añadió el CEO de Fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamérica.

El impacto que tendrá en Zapopan y toda la ZMG

Bibiana Tenorio, directora de Turismo de Zapopan, destacó la importancia que tendrá esta exposición, tanto para Zapopan como municipio sede, como para el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y por supuesto, de todas las personas que la visitarán, para recordar los valores e identidad de las y los mexicanos, pero también como un momento clave en el marco de la realización del Mundial de Futbol 2026, donde la ciudad, y particularmente Zapopan, tendrán participación directa.

Bibiana Tenorio, directora de Turismo de Zapopan, destacó la importancia que tendrá esta exposición, tanto para Zapopan como municipio sede, como para el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así, señaló la directora de Turismo Zapopan, es que se siguen diversificando las actividades disponibles para todas las personas quienes visiten la Metrópoli durante la justa deportiva, pero también, para quienes habitan y disfrutan de la ciudad.

La generación actual podrá tener contacto directo con la historia

De esta forma, José Luis Valencia Abundis, director general del Centro Cultural Universitario (CCU), resaltó que esta exposición permitirá que las actuales generaciones puedan tener contacto directo con "esta otra parte de la historia", que resalta precisamente lo que podría ser considerado como "los inicios del futbol". Así, señaló, es muy significativo que "Juego de Pelota.

José Luis Valencia Abundis, director general del Centro Cultural Universitario (CCU), resaltó que esta exposición permitirá que las actuales generaciones puedan tener contacto directo con "esta otra parte de la historia". EL INFORMADOR / J. ACOSTA

"México, el origen del futbol", llegué precisamente al Complejo Cultural Universitario, un espacio que se ha esforzado desde sus orígenes en ser un recinto que pueda albergar eventos de este calado, y un sinfín de actividades que puedan acercar a la ciudadanía y sus familias a la cultura, sumado a uno de sus objetivos prioritarios: posicionar a Jalisco y su Zona Metropolitana de Guadalajara como capital cultural de Latinoamérica.

“Esta es una historia de México poco conocida. El complejo del Centro Cultural Universitario posee un gran acervo histórico, una memoria histórica de Jalisco y su región desde hace más de 500 años”. “Esta parte de la historia la tenemos ahí albergada”.

"Pero este tipo de exposiciones nos permiten conectar con otra parte de la historia que también es relevante, para que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan estos antecedentes y les dé sentido mucho de las cosas que hoy en la actualidad suceden, como es esta gran competencia deportiva", manifestó el director del CCU. Se prevé que la exposición "Juego de Pelota. México, el origen del futbol", sea inaugurada el 10 de junio y concluya el 10 de agosto de este 2026.

Se espera que, una vez abierta, el acceso tenga un costo de donación de 400 pesos al público en general; sin embargo, en colaboración con los entes participantes, se tendrán distintas promociones y oportunidades de acceso.

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