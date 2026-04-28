Martes, 28 de Abril 2026

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Emiten medidas para cuidar la piel ante pronóstico de mucho calor

Según PC Jalisco, un sistema de alta presión provocará temperaturas altas en diversas regiones de Jalisco, por lo que emiten estas recomendaciones para evitar daños en la piel por radiación UV

Por: Oralia López

Ante las altas temperaturas y la radiación solar en Jalisco, es importante el uso de protector solar y evitar la exposición directa al sol. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

Ante las altas temperaturas y la radiación solar en Jalisco, es importante el uso de protector solar y evitar la exposición directa al sol. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

Un sistema de alta presión provocará temperaturas de hasta 40 grados en diversas regiones del Estado, por lo que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) emite algunas recomendaciones para prevenir golpes de calor y daños en la piel por radiación UV.

De acuerdo con el pronóstico de PC, se prevé que el jueves sea el día más intenso. A partir del viernes, este sistema comenzará a debilitarse, por lo que el calor podría disminuir ligeramente. Las regiones con mayor impacto serán Centro, Valles, Altos, Ciénega y Norte, donde las temperaturas podrían superar niveles críticos y aumentar el riesgo de incendios forestales por el calor y la sequedad.

Cuidados de la piel ante la alta radiación UV

Durante esta temporada de calor, la radiación UV puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Por ello, proteger tu piel también es prevención.

Las recomendaciones de PC publicadas en el portal Jalisco Alerta indican usar protector solar de amplio espectro (UVA/UVB) con un FPS 30 o superior. Este producto debe aplicarse de 15 a 30 minutos antes de salir. Para el rostro, se debe utilizar una cantidad equivalente a dos dedos y colocarla en toda la piel expuesta. Además, por el calor, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y mantenerse hidratado.

ESPECIAL / Jalisco Alerta 
ESPECIAL / Jalisco Alerta 

Regiones en alerta y temperaturas máximas

Las condiciones esperadas marcan temperaturas máximas de hasta 40°C en las regiones Norte, Sierra de Amula y Valles. En el Sur, Lagunas y Centro se esperan hasta 37°C; específicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostican hasta 36°C, con temperaturas similares en el resto de la región Centro.

Por su parte, Ciénega, Altos Norte y Sur, Sureste y Sierra Occidental registrarán hasta 35°C, mientras que las Costas Norte y Sur llegarán a 34°C. En cuanto a lluvias, solo se prevén de forma aislada en zonas serranas del Sur, Sureste y Altos Norte.

Riesgos por viento y recomendaciones de Protección Civil

Además del riesgo de golpes de calor por temperaturas superiores a 35°C, se esperan tolvaneras en zonas secas, con posibles impactos especialmente en la región Lagunas.

El viento traerá rachas de 40 a 55 km/h en Sierra Occidental, Sierra de Amula, Valles, Lagunas, Sur y el poniente de la región Centro. Para el viernes, las rachas alcanzarán de 60 a 70 km/h en Norte y Valles (con rachas específicas de hasta 65 km/h en Valles y 70 km/h en Norte), lo que podría causar la caída de ramas u objetos por el viento fuerte.

Ante estas condiciones, la Jefatura de Monitoreo y Alertamiento de Fenómenos Perturbadores de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos recomienda asegurar objetos ligeros y alejarse de árboles, postes, espectaculares y cables eléctricos. Destacan la importancia de mantenerse informados por canales oficiales y tomar precauciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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