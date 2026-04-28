Un sistema de alta presión provocará temperaturas de hasta 40 grados en diversas regiones del Estado, por lo que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) emite algunas recomendaciones para prevenir golpes de calor y daños en la piel por radiación UV.

De acuerdo con el pronóstico de PC, se prevé que el jueves sea el día más intenso. A partir del viernes, este sistema comenzará a debilitarse, por lo que el calor podría disminuir ligeramente. Las regiones con mayor impacto serán Centro, Valles, Altos, Ciénega y Norte, donde las temperaturas podrían superar niveles críticos y aumentar el riesgo de incendios forestales por el calor y la sequedad.

Cuidados de la piel ante la alta radiación UV

Durante esta temporada de calor, la radiación UV puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Por ello, proteger tu piel también es prevención.

Las recomendaciones de PC publicadas en el portal Jalisco Alerta indican usar protector solar de amplio espectro (UVA/UVB) con un FPS 30 o superior. Este producto debe aplicarse de 15 a 30 minutos antes de salir. Para el rostro, se debe utilizar una cantidad equivalente a dos dedos y colocarla en toda la piel expuesta. Además, por el calor, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y mantenerse hidratado.

ESPECIAL / Jalisco Alerta

Regiones en alerta y temperaturas máximas

Las condiciones esperadas marcan temperaturas máximas de hasta 40°C en las regiones Norte, Sierra de Amula y Valles. En el Sur, Lagunas y Centro se esperan hasta 37°C; específicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostican hasta 36°C, con temperaturas similares en el resto de la región Centro.

Por su parte, Ciénega, Altos Norte y Sur, Sureste y Sierra Occidental registrarán hasta 35°C, mientras que las Costas Norte y Sur llegarán a 34°C. En cuanto a lluvias, solo se prevén de forma aislada en zonas serranas del Sur, Sureste y Altos Norte.

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Riesgos por viento y recomendaciones de Protección Civil

Además del riesgo de golpes de calor por temperaturas superiores a 35°C, se esperan tolvaneras en zonas secas, con posibles impactos especialmente en la región Lagunas.

El viento traerá rachas de 40 a 55 km/h en Sierra Occidental, Sierra de Amula, Valles, Lagunas, Sur y el poniente de la región Centro. Para el viernes, las rachas alcanzarán de 60 a 70 km/h en Norte y Valles (con rachas específicas de hasta 65 km/h en Valles y 70 km/h en Norte), lo que podría causar la caída de ramas u objetos por el viento fuerte.

Ante estas condiciones, la Jefatura de Monitoreo y Alertamiento de Fenómenos Perturbadores de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos recomienda asegurar objetos ligeros y alejarse de árboles, postes, espectaculares y cables eléctricos. Destacan la importancia de mantenerse informados por canales oficiales y tomar precauciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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