Martes, 28 de Abril 2026

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Librería Carlos Fuentes celebrará el Día del Niño y la Niña con el Capitán Garfio

¡No te puedes perder el próximo evento estelar en la Librería Carlos Fuentes!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡Celebra el Día de la Niña y el Niño en la Librería Carlos Fuentes! EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL LCF

¡Celebra el Día de la Niña y el Niño en la Librería Carlos Fuentes! EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL LCF

Las niñas y niños del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estarán muy contentos con el próximo evento estelar de la Librería Carlos Fuentes. El emblemático recinto recibirá al Capitán Garfio para una puesta en escena presentada por CinéZenith que promete entretener a los menores en su día de celebración.

La experiencia iniciará en el exterior de la librería con una apertura narrativa y escénica que dará la bienvenida al público asistente. A través de actuaciones, música y danza, los asistentes son invitados a formar parte del recorrido, acompañando a los personajes hacia el interior del recinto. El espectáculo se desarrollará a lo largo del espacio en un viaje inmersivo donde la historia cobra vida entre los espacios de la librería.

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Posteriormente, los asistentes se trasladarán al lobby de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola", para culminar el evento en el árbol central de la librería, donde se presentan dos números finales. En este momento, la música y la danza se convertirán en un himno que celebra la imaginación, la lectura y el encuentro comunitario.

El show del Capitán Garfio es una invitación a descubrir cómo los libros pueden trascender sus páginas y convertirse en experiencias compartidas, reforzando el vínculo entre la literatura y las artes escénicas. Con este tipo de actividades, la Librería Carlos Fuentes reafirma su compromiso como un espacio cultural donde la lectura se vive de manera activa, sensorial y colectiva.

Datos del evento

  • Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
  • Hora: 18:00 a 19:00 horas
  • Librería Carlos Fuentes
  • Entrada completamente gratis, sin requisito de registro
  • Ubicación: Librería Carlos Fuentes
  • Dirección: Periférico norte Manuel Gómez Morín no. 1695 en la colonia Belenes Norte

Con sedes en Zapopan, Lagos de Moreno, Autlán y Chapala, la LCF ofrece un extenso catálogo de títulos y una programación cultural permanente que acerca la literatura y las artes a todas las comunidades.

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