¿Por qué se siente mucho calor en Jalisco?

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que debido a un sistema de alta presión sobre el centro de México, se mantendrán cielos despejados, intensa radiación solar y calor extremo en los próximos días dentro del Estado.

El Servicio Meteorológico Nacional coincide con lo informado por Protección Civil de Jalisco, pues de acuerdo con la institución una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, manteniendo la onda de calor en Jalisco.

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CORTESÍA/ Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco

¿Cuándo será el día más caluroso en Jalisco?

Según Protección Civil y Bomberos Jalisco, se espera que el jueves 30 de abril sea el día con el calor más intenso , sin embargo, para el viernes 1 de mayo dicho sistema empezará a debilitarse y el calor podría disminuir ligeramente.

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Regiones más afectadas por el calor en Jalisco

En las siguientes regiones las temperaturas podrían alcanzar niveles críticos y aumentar el riesgo de incendios forestales:

Centro.

Valles.

Altos.

Ciénega.

Norte.

Temperaturas máximas:

Hasta 40°C: Sierra de Amula, Norte y Valles

Hasta 37°C: Sur, Lagunas y Centro

Hasta 35°C: Altos, Ciénega y Sureste

Viento:

Rachas de 40 a 55 km/h en varias regiones

Para el viernes: hasta 60 a 70 km/h en Norte y Valles

Mientras que las regiones en alerta son: Norte, Sierra de Amula, Valles, Lagunas, Centro (incluida el AMG), Sur, Ciénega, Altos Norte y Sur, Sureste, Sierra Occidental y Costas.

Ante este panorama, autoridades y especialistas han emitido una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud. La principal es mantener una hidratación constante, incluso si no se tiene sed, ya que el cuerpo pierde líquidos con mayor rapidez en condiciones de calor extremo. Asimismo, se aconseja el uso frecuente de protector solar para evitar daños en la piel por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta.

Otro punto clave es evitar realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación solar alcanza sus niveles más intensos. Permanecer en lugares frescos y ventilados puede marcar la diferencia para prevenir golpes de calor o deshidratación.

Además, en caso de registrarse rachas de viento, se recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse y convertirse en un riesgo, así como mantenerse alejado de árboles, postes o cables que podrían colapsar.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para mantenerse informada y tomar precauciones, ya que las altas temperaturas continuarán en los próximos días.

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