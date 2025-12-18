Durante la temporada invernal, la oferta de entretenimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara incorpora a Reto Aventura, un parque inflable de gran formato que se presenta como una opción enfocada en la actividad física, el juego y la convivencia familiar. Este espacio temporal se instala en la Explanada Real Center, ubicada sobre la avenida del Servidor Público, y se anuncia como el parque inflable más grande de México.

El recinto ocupa una superficie superior a las dos hectáreas, destinadas por completo a inflables de gran tamaño. El recorrido incluye pistas de obstáculos, resbaladillas de grandes dimensiones y áreas amplias para correr y saltar, lo que permite la participación de personas de distintas edades. Niñas, niños, jóvenes y adultos pueden integrarse a las actividades dentro de un entorno pensado para fomentar el movimiento y la recreación segura.

Reto Aventura funciona por tiempo limitado, lo que lo convierte en una alternativa específica dentro de las opciones recreativas de fin de año. Su horario de operación es de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y días festivos abre de 14:00 a 21:00 horas, facilitando la asistencia tanto después de la jornada laboral como durante los días de descanso.

Tres datos sobre Reto Aventura

El parque se extiende en más de dos hectáreas dedicadas a inflables gigantes. La entrada tiene un costo de 300 pesos y se paga a precio completo a partir de los 2 años de edad. Del jueves 18 al sábado 20 de diciembre, el acceso general tiene un precio especial de 200 pesos.

