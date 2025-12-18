Hielo, luces y ciudad: Guadalajara se convierte en punto de encuentro con el Festival Ilusionante

En pleno corazón de Guadalajara, donde la ciudad suele avanzar con prisa entre el tránsito y la rutina, el invierno ha traído una pausa inesperada. Sobre el Paseo Alcalde, frente a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y con la Catedral como telón de fondo, una pista de hielo ha transformado el Centro Histórico en un espacio de convivencia, juego y reencuentro. Patinar, mirar, hacer fila, reírse de las caídas y volver a intentar: el gesto simple de deslizarse sobre el hielo se ha convertido en una experiencia colectiva.

La pista de hielo del Festival Ilusionante, completamente gratuita, mide 15 metros por 20 y estará disponible hasta el 7 de enero de 2026. Funciona todos los días, de lunes a domingo, de 9:30 a 21:30 horas, con un receso de 14:30 a 16:30. Los turnos son de 20 minutos y permiten el acceso a grupos aproximados de 70 personas, una dinámica que obliga a la paciencia, pero también propicia la convivencia entre desconocidos que comparten la espera.

En un contexto urbano donde el espacio público suele estar asociado al tránsito acelerado o al consumo, actividades como las del Festival Ilusionante ofrecen una pausa. El hielo —un elemento ajeno al clima habitual de Guadalajara— introduce un contraste que despierta curiosidad y rompe la rutina. No se trata solo de patinar, sino de experimentar la ciudad desde una lógica distinta: más lenta, más lúdica, más compartida.

El público es diverso: familias completas, niñas y niños que pisan el hielo por primera vez, jóvenes que se animan a patinar en grupo y adultos que observan desde la orilla. La edad mínima para ingresar a la pista es de cinco años y los menores deben estar acompañados por un adulto. Para los más pequeños, incluso aquellos de hasta cuatro años, hay andaderas especiales que les permiten experimentar el hielo de forma segura. Los patines y accesorios son proporcionados por el staff; la única recomendación es acudir con calcetines.

A unos pasos de la pista, frente a Plaza de Armas, la Rueda de la Fortuna se eleva como otro de los grandes atractivos del festival. Desde lo alto, la ciudad se observa distinta: el Centro Histórico iluminado, el ir y venir de la gente, el Paseo Alcalde convertido en un corredor peatonal que, por unas semanas, deja de ser solo un espacio de paso para convertirse en un lugar donde quedarse. Es una invitación a mirar la ciudad desde otra altura, a reconocerla no solo como escenario cotidiano, sino como un espacio común que se transforma según el uso que se le da.

El Festival Ilusionante, que se realiza durante diciembre y principios de enero, tiene un objetivo claro: invitar a locales y visitantes a habitar el centro de la ciudad durante la temporada navideña, aprovechando las vacaciones de fin de año y resignificando los espacios públicos a través de actividades gratuitas para todas las edades. Más que un evento aislado, funciona como una estrategia para que la ciudad se viva de otra manera, desde el ocio compartido y la apropiación del espacio común.

Por primera vez en su historia, el Festival Ilusionante se extiende más allá de Guadalajara y llega a Zapopan. En el Andador 20 de Noviembre, que conduce a la Plaza de las Américas, se instaló una segunda pista de hielo que replica la experiencia, esta vez con la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan como marco arquitectónico. Hasta el 7 de enero de 2026, esta pista podrá ser utilizada también de manera gratuita, en el mismo horario de 9:30 a 21:30 horas, con turnos cronometrados y equipo proporcionado por el personal.

La expansión del festival hacia Zapopan refuerza la idea de que estas actividades no pertenecen a un solo municipio, sino a toda el Área Metropolitana de Guadalajara. El hielo, las luces y las atracciones funcionan como pretextos para algo más amplio: recuperar plazas, andadores y avenidas como espacios de encuentro, especialmente en una época del año marcada por la convivencia familiar.

Pero el Festival Ilusionante no se limita únicamente al Centro Histórico de Guadalajara y Zapopan. Su programación se expande hacia otros puntos del Área Metropolitana, reforzando la idea de que el invierno y las celebraciones decembrinas pueden vivirse de forma colectiva y descentralizada. Uno de esos espacios es Tlajomulco de Zúñiga, donde, a partir del 15 de diciembre, la Unidad Deportiva Chivabarrio se llenará de color y movimiento con la instalación de juegos mecánicos pensados para toda la familia.

En Tlajomulco, la propuesta apuesta por el disfrute comunitario en un entorno cotidiano para sus habitantes. La Unidad Deportiva, tradicionalmente asociada al deporte y la recreación local, se transforma temporalmente en un espacio festivo que invita a las familias a reunirse, convivir y apropiarse de su entorno desde el juego. La presencia de juegos mecánicos amplía la oferta del festival y permite que niñas, niños y adultos encuentren distintas formas de participar en las actividades invernales sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad.

Además de la pista de hielo y la rueda de la fortuna, el Paseo Alcalde también tendrá como atracción el monumental árbol frente a la Catedral, junto con la decoración de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la Plaza de Armas. No puede faltar Video Mapping: un espectáculo de luces y sonido proyectado sobre la fachada de la Catedral, y que da una nueva luz y significado al edificio más importante de Guadalajara.

En estos días, el Paseo Alcalde se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión. No importa si se patina, se sube a la rueda o simplemente se observa: la experiencia radica en estar ahí, compartir el espacio y recordar que la ciudad también puede ser un lugar para jugar, encontrarse y celebrar en colectivo.