Sistema de Tren Eléctrico trabaja en mejoras de las estaciones de Línea 4

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) continúa con trabajos de mejora en las estaciones que conforman la Línea 4, como parte del proceso de consolidación de este nuevo sistema de transporte masivo, sin que ello implique la suspensión del servicio, informó su titular, Amílcar López. Aseguró que las obras pendientes no representan riesgo alguno para los usuarios y se realizan en horarios nocturnos para no afectar la operación diaria. Subrayó que la prioridad fue poner en marcha la línea para que la ciudadanía pudiera comenzar a utilizarla, mientras los ajustes finales avanzan de manera paralela.

Explicó que el proyecto atraviesa una etapa normal de ajustes técnicos y operativos propios del arranque de un sistema de estas características, que está diseñado para movilizar a 106 mil personas usuarias diariamente (sumando rutas alimentadoras). Entre los trabajos a cargo del Siteur se encuentran la automatización de cinco cruces a nivel, la conclusión de una rampa definitiva de accesibilidad en la Estación Las Juntas, la puesta en operación de un elevador en la Estación Jalisco 200 Años (prevista para febrero) y la finalización de algunos puentes complementarios de acceso a las estaciones.

También se realizan labores de señalización, instalación de barreras automatizadas y refuerzo de iluminación en puntos estratégicos, lo que además beneficia la convivencia con el tren de carga de Ferromex, con quien se comparte el derecho de vía, aunque la Línea 4 opera en rieles independientes. El plazo máximo para solventar los pendientes es marzo. Las obras complementarias corresponden a la Secretaría de Infraestructura de Jalisco.

La Secretaría de Transporte calificó como excelente la operación en los primeros días, con más de 90 mil usuarios y el servicio gratuito hasta el 31 de diciembre.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, destacó la coordinación y afirmó que se atienden las observaciones.