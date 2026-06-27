Restaurantes fuera del centro y lugares turísticos del AMG viven con pasión y gran afluencia el Mundial

Cayó el gol de España frente a Uruguay y la cantina “El Barrilito”, en Zapopan, se unió en un grito estruendoso de euforia en favor de La Roja. La anotación de Álex Baena significaba que México no enfrentaría alguno de estos dos equipos en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial y los cerca de 40 aficionados que atiborraban el lugar lo festejaron con enjundia.

Don Salvador Padilla, quien ha trabajado como cantinero durante los últimos 25 años, nunca había visto una afluencia de esta magnitud en su negocio y, pese a que no es un bar “que salga en redes sociales” , o que se encuentre en el Centro de Guadalajara, o en un sitio turístico, señaló que la justa deportiva se ha vivido con pasión e intensidad en su cantina.

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“Es el mejor Mundial que hemos vivido en el país, no solo por el papel de México, sino también porque las ventas han aumentado mucho, sobre todo en partidos importantes, como este, y en los de la Selección. Hemos tenido turistas de Tijuana, Michoacán, Ciudad de México y hasta de Estados Unidos. En los partidos de México no cabe ni un alma y la gente se queda a escuchar música norteña, de banda y a echarse sus cervezas”, compartió.

Don Salvador y Paulina coinciden en que la cantina ha vivido una de sus etapas más activas gracias al Mundial. EL INFORMADOR/O. González

Al fondo, un grupo de turistas de Tijuana disfrutaba del partido mientras Paulina, la mesera de la cantina, les llevaba cervezas y ceniceros para quien prendía un cigarro. En la barra, Érick calculaba las combinaciones posibles de México con este resultado y pronosticaba el rival, que terminó por atinar: Ecuador.

“Aquí puedes venir a disfrutar, platicar con amigos, echarte una cerveza y escuchar buena música […]. México puede llegar lejos en el Mundial, mínimo hasta semifinales, con el nivel que están mostrando”, expresó, esperanzado, mientras Paulina abría otra cerveza frente a él.

Impacto económico del Mundial en la industria restaurantera

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el Mundial generará un consumo estimado de 2 mil 250 millones de dólares en México. Sólo para el sector de gastronomía se proyecta una derrama económica de 560 millones de dólares en más de 206 mil establecimientos.

El ambiente futbolero ha impulsado la convivencia, el consumo y la ocupación total en muchos establecimientos. EL INFORMADOR/O. González

En tanto, Deloitte México espera una derrama económica de 6 mil 900 millones de pesos durante la Copa del Mundo, así como la generación de 15 mil puestos de trabajo temporales. Los sectores más beneficiados serán alojamiento, gastronomía, transporte, retail y autoservicio, pues registrarán una mayor demanda por la llegada de visitantes y la realización de eventos relacionados con la justa deportiva.

Ricardo, quien atiende un restaurante de comida rápida en la colonia Parques de Tesistán, también en Zapopan, mencionó que su local ha estado lleno durante los partidos de México, España, Colombia, Argentina y Francia. Aunque este sábado los “partidos importantes” –según los calificó– son los de Colombia contra Portugal y Argentina contra Jordania, desde el encuentro entre Inglaterra y Panamá recibió “muchas personas que vinieron a ver el partido”.

Ricardo señala que incluso partidos de selecciones internacionales han atraído a numerosos aficionados al negocio. EL INFORMADOR/O. González

“Aprovecharon que era sábado y desde temprano vinieron a ver el partido de Inglaterra y esperar el de Colombia y Argentina […]. Hemos tenido muy buena afluencia, gracias a Dios, durante estos primeros días. Con los partidos de México tenemos lleno total y hay veces en las que ya no podemos dejar pasar a nadie, por un tema de seguridad. Con otras selecciones también nos llenamos”.

Un Mundial que impulsa la afluencia y el consumo en bares

Aunque no está en un lugar turístico de Zapopan, el joven afirmó que el Mundial también lo han vivido con “mucha pasión e ilusión” en Tesistán. “Esperemos que México llegue lejos. Por la ilusión, en primer lugar, y porque han sido buenos días para el negocio”.

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En la colonia El Vergel, en Tlaquepaque, Diana preparaba un “azulito” mientras transmitían el partido de Francia contra Noruega. Adaptó su cochera como un restaurante/bar y las siete mesas estaban llenas con cuatro personas , mientras que afuera de su cancel colocó 10 bancos para que el resto de los clientes pudieran sentarse a ver el juego.

“Hemos estado trabajando todos los días desde que empezó el Mundial. Nos ha ido muy bien y, como ves, hemos tenido llenos así, sobre todo en los partidos de México […]. Nos ha estado yendo muy bien, aunque con mucho trabajo, y todos los días”, bromeó la joven.

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