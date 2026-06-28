Este domingo, el Ayuntamiento de Tlajomulco recordó que, durante las últimas ocho semanas del ciclo escolar, se ha implementado la prueba piloto del programa " Tlajovan a la Escuela ", una estrategia impulsada para contribuir a la movilidad en la zona de López Mateos, reduciendo la carga vehicular durante los horarios de ingreso y salida de los planteles educativos.

Así, a punto de concluir la fase de evaluación, el Gobierno de Tlajomulco afirmó que las familias participantes han destacado los beneficios del programa, principalmente en materia de seguridad y confianza .

"Nos ha ayudado bastante en cuestión de tráfico; ya nos hemos tenido que olvidar de esa situación. Nos ha dado bastante confianza la parte del traslado. La unidad está superbién, está cómoda; lo que me ha dicho mi niño es que los asientos son muy cómodos. El chofer nos ha dado bastante confianza, ha sido muy amable. La cuestión de llevar la aplicación, de ver el trayecto de la van, al menos a nosotros como familia sí nos ha dado bastante tranquilidad. Llega superpuntual; nunca hemos tenido un tema en el que se desfase del horario", compartió Tlajomulco como uno de los testimonios de esta prueba piloto.

Una alternativa para la comodidad de las familias

Además de contribuir a una movilidad más ordenada, dijo el ayuntamiento a través de un comunicado, el programa representa una alternativa que facilita la organización de las actividades diarias de las familias , especialmente de aquellas que tienen más de un hijo en etapa escolar, permitiéndoles optimizar los tiempos de traslado, enfatizó otra usuaria.

ESPECIAL / Ayuntamiento de Tlajomulco

"La verdad, estoy encantada con esta ruta. Sí me ayuda muchísimo en cuestión de tráfico; reducir lo que es el número de vehículos, yo creo que es una gran ayuda para la bajada del bulevar y también en tiempos. Ya me voy a mi trabajo y todo, y superbién. La verdad, lo recomiendo muchísimo", señaló el testimonio.

Los resultados obtenidos durante este periodo, afirmó el ayuntamiento, serán evaluados para determinar la viabilidad del programa y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para que el modelo de las Tlajovans entre en operación de manera formal con el inicio del próximo ciclo escolar.

Las unidades están equipadas con un sistema de geolocalización en tiempo real y una cámara de videovigilancia, herramientas que permiten a las madres y padres de familia dar un puntual seguimiento a los traslados de sus hijas e hijos.

El dato

Una vez que concluya la prueba piloto, las autoridades llevarán a cabo mesas de trabajo para evaluar los resultados obtenidos.

Actualmente, son cinco las rutas que se encuentran en circulación para contribuir a desahogar el tráfico en el corredor de la avenida López Mateos.

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FF