Restaurantes de Guadalajara y Puerto Vallarta recibirán premios de la Guía Michelin

La Secretaría de Turismo se prepara para la ceremonia de premiación de la Guía Michelin, que se realizará el 20 de mayo de 2026.

La gala oficial incluirá la entrega de Estrellas Michelin y distintivos Bib Gourmand , como parte de una expansión estratégica que integra a Jalisco junto con otros estados del país.

En este marco, se otorgarán por primera vez reconocimientos a restaurantes de la entidad que cumplan con los criterios de la guía. Establecimientos del Área Metropolitana de Guadalajara, así como de Puerto Vallarta, podrán obtener esta certificación, lo que representa un impulso directo para la industria turística y restaurantera del estado.

Reconocida a nivel mundial por sus rigurosos estándares, esta guía distingue la excelencia culinaria y representa una plataforma de alto prestigio . Su llegada a Jalisco marca un parteaguas que posiciona al estado en el circuito global de la alta cocina y abre nuevas oportunidades de crecimiento.

La inclusión del estado destaca la riqueza de un territorio definido por ingredientes emblemáticos, técnicas tradicionales y una identidad sólida, respaldada por el talento de chefs y productores.

Platillos como la torta ahogada, la birria y la carne en su jugo, así como bebidas representativas como el tequila y la raicilla, reflejan la diversidad y profundidad de su cocina.

Además, la guía abre la posibilidad de reconocer espacios tradicionales como cenadurías y taquerías a través del distintivo Bib Gourmand, que valora la calidad y la accesibilidad, lo que amplía el alcance del reconocimiento más allá de la alta cocina.

El Gobierno de Jalisco estableció un convenio con Michelin para impulsar la profesionalización del sector .

“Jalisco posee una identidad profunda y arraigada; por eso, recibir una plataforma del prestigio de Michelin no solo nos llena de orgullo, sino que nos compromete a seguir siendo el referente de la máxima expresión de México ante el mundo”, aseguró Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco.

La presencia en la guía confirma la solidez de la cocina tradicional y reconoce la evolución de propuestas contemporáneas con proyección internacional. Este posicionamiento se sustenta en un ecosistema amplio, con más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas.

De cara a 2027, la estrategia contempla rutas y experiencias que conectan la cocina local con el patrimonio cultural y natural. Ejemplo de ello son las Rutas del Tequila, que integran el paisaje agavero con la tradición productiva y la oferta gastronómica.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, proyectos de autor reinterpretan la cocina regional desde una visión contemporánea. En la Costalegre, iniciativas como Xala promueven experiencias vinculadas con el entorno y las comunidades, bajo criterios de sostenibilidad.

La integración de Jalisco a la Guía Michelin marca una nueva etapa en su proyección internacional . La gastronomía se consolida como un eje de competitividad, inversión y desarrollo territorial, con una visión que articula tradición e innovación para posicionar al estado en el mapa culinario global.

CORTESÍA.

SV