Para que empresas de los sectores industrial, agroindustrial, comercial y de servicios reduzcan sus costos de electricidad y fortalezcan su competitividad, el periodo de registro del Programa Fondo Solar Jalisco 2026 se extendió hasta el 15 de junio de 2026.

Extienden convocatoria por interés empresarial

La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes) y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ) informaron que la ampliación responde al interés de empresas en integrarse a este esquema, desarrollado en coordinación con la empresa Finergy Capital.

El programa permitirá que compañías accedan a energía solar sin inversión inicial, mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus inmuebles y el pago del consumo con ahorros de hasta 30% en comparación con la tarifa convencional.

Empresas podrán generar su propia electricidad

Las empresas interesadas pueden solicitar información y conocer los requisitos para participar en el programa a través del correo electrónico y la línea de atención vía WhatsApp habilitada por los organizadores.

En abril pasado fue presentado el Fondo Solar Jalisco 2026, un esquema diseñado para que empresas establecidas en el estado puedan generar su propia electricidad mediante sistemas solares, sin necesidad de realizar inversión inicial ni contratar créditos.

El programa está dirigido a compañías con consumo eléctrico significativo y con espacio disponible para instalar infraestructura de generación solar dentro de sus instalaciones.

Sin deuda y con mantenimiento incluido

El modelo contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en los espacios de las empresas participantes. Una vez en operación, las compañías podrán consumir la energía generada directamente y pagar el kilowatt-hora con descuentos de hasta 30% respecto a la tarifa convencional, dependiendo de su perfil de consumo.

Uno de los elementos centrales del Fondo Solar Jalisco 2026 es que no requiere inversión inicial ni adquisición de deuda. El esquema incluye además el montaje, operación y mantenimiento de los sistemas solares, facilitando la adopción de esta tecnología sin comprometer la liquidez de las empresas.

Proyectan ahorros millonarios y reducción de emisiones

De acuerdo con las proyecciones iniciales, el programa busca beneficiar en una primera etapa a 100 empresas en Jalisco.

Con ello, se estima que el sector productivo del Estado podría alcanzar ahorros cercanos a 110 millones de pesos anuales derivados de la reducción en costos de electricidad.

Además del impacto económico, el esquema contempla beneficios ambientales, ya que se prevé una reducción de hasta un millón de toneladas de dióxido de carbono al año, alineándose con los objetivos de transición energética y disminución de emisiones contaminantes.

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