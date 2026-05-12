Este martes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró que la postura de la Entidad fuera escuchada a nivel nacional, luego de que se determinara mantener sin modificaciones el calendario escolar originalmente establecido, tras la propuesta de adelantar el cierre del ciclo por la realización del Mundial de Futbol 2026 "y por el calor".

El mandatario reiteró que desde el anuncio de la medida para concluir el ciclo escolar de la educación básica antes de lo previsto, su administración mantuvo una postura firme para evitar que se recortaran semanas de clases, al considerar que esto afectaría tanto la educación de niñas y niños como la dinámica de las familias trabajadoras.

"La voz de Jalisco se hizo escuchar a nivel nacional. Desde el primer momento, mantuvo su postura del respeto al ciclo original en todas las escuelas del país, principalmente en nuestro estado. De verdad, era una grave equivocación adelantar la clausura del ciclo escolar, dejar a niñas y niños sin cuatro semanas de clases. Esto afectaba la educación de nuestras niñas y niños, y también afectaba a las mamás y a los papás que trabajan, porque debían de cuidar de sus niñas y de sus niños durante estas cuatro semanas", comentó en entrevista.

Lemus señaló que únicamente tres estados mantuvieron una postura pública para exigir que se respetara el calendario ya publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el estatal, y reconoció que finalmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal atendió los señalamientos realizados por distintos sectores.

Lemus señala que solo tres estados del país rechazaron calendario modificado de la SEP

"Jalisco se mantuvo firme. Solamente tres estados de la república mantuvimos esta postura y alzamos la voz para exigir que se respetara el ciclo original que había sido publicado en el diario oficial de la Federación y en el diario oficial del estado de Jalisco. Debo de agradecer y reconocer a la Secretaría de Educación Pública federal, al secretario Mario Delgado, que escuchó nuestra voz, que la atendió y que se reconoció que era un error adelantar la clausura del ciclo escolar", dijo.

El gobernador recordó que desde un inicio, Jalisco contempló el únicamente suspender clases presenciales e implementar clases virtuales durante los cuatro días en que Guadalajara será sede de partidos mundialistas, sin cancelar actividades escolares presenciales el resto del calendario. "Por tercera ocasión en la historia, México y Jalisco es sede de un mundial. Ni en el 70 ni en el 86 se habían cancelado clases, no tenía lógica cancelarlas. La ola de calor, pues, miren, hizo más calor el año pasado que este. No tenía lógica", aseveró Lemus. De esta forma, el gobernador consideró positivo que el gobierno federal diera marcha atrás a la medida y afirmó que esto también refleja que las voces de la sociedad civil, docentes y gobiernos estatales fueron tomadas en cuenta.

"Hasta el último día es importante en la educación de nuestras niñas y niños. Yo creo que debemos saber valorar, por un lado, la educación que reciben nuestras niñas y niños, de sus profesores, aprenden también de sus compañeros, y hay que saber valorar el esfuerzo de las maestras y maestros, porque muchas veces, aunque estén trabajando a puerta cerrada, aunque estén haciendo ya evaluaciones, calificaciones, exámenes, cierre de ciclo, es un trabajo arduo de las maestras y maestros", finalizó Lemus Navarro.

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AO

