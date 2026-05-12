Autoridades de Jalisco alertan por casos de gusano barrenador en mascotas

Para reforzar las medidas de vigilancia y cuidado de animales de corral y domésticas ante la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), hizo un llamado a la población y a los tutores de mascotas a mantenerse alertas.

Según lo informado este martes por las autoridades estatales, al último corte, de los 4 mil 329 casos de gusano barrenador en mascotas a nivel nacional, 12 corresponden a Jalisco; los estados de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Campeche son los más afectados.

Ante esta situación, y con el objetivo de contribuir con la prevención y control de la emergencia sanitaria por la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, la ASICA recomendó a las y los dueños de mascotas cuidar y revisar a sus animales, y ante la presencia de una herida, realizar la limpieza y curación para su cicatrización.

Las alertas ante el gusano barrenador

En caso de detectar signos sugerentes a GBG, como secreción sanguinolenta, olor putrefacto o la presencia de larvas, deberá acudir con un médico veterinario para brindarle la atención inmediata, además de notificar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), así como reportar a los números telefónicos 800-751-2100, 55-3996-4462 y 33-3030-8077 de la ASICA Jalisco.

Con el fin de proteger la actividad pecuaria del estado, técnicos de ASICA Jalisco mantienen operativos de inspección, vigilancia y monitoreo en municipios afectados para contener la propagación del Gusano Barrenador. Además, realizan recorridos en busca de gusaneras y llevan a cabo visitas para promover el reporte oportuno entre la ciudadanía, afirmó la ASICA en un comunicado.

Una parte fundamental de la estrategia estatal para prevenir el GBG, es la educación zoosanitaria, enfocada en promover la notificación de casos sospechosos, por lo que se mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; así como Gobiernos Municipales y representantes de los ganaderos.

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¿Qué es el gusano barrenador?

El Gusano Barrenador del Ganado es una enfermedad parasitaria que busca tejidos vivos de sangre caliente, incluidos los humanos. Actualmente, la principal especie afectada por GBG son los bovinos, seguidos por los caninos, por lo cual se insta a la población a mantenerse alerta de sus mascotas.

MF