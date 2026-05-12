Clausuran laboratorios y farmacias clandestinas en Guadalajara y Zapopan

Autoridades de salud en Jalisco informaron sobre la clausura definitiva de cuatro laboratorios y farmacias clandestinas que fabricaban y aplicaban los llamados productos milagro , además de un quinto establecimiento que permanece intervenido y bajo revisión.

La Secretaría de Salud estatal no ha revelado la ubicación del quinto inmueble debido a que continúa bajo investigación y podría derivar en nuevas indagatorias federales.

Aseguran laboratorios y equipo médico

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que en dos de los cuatro casos concluidos fue necesario asegurar tanto los inmuebles como el equipo localizado en el interior, debido a investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, en coordinación con Coprisjal.

“Tenemos cuatro denuncias completamente concluidas con clausura y además en dos de ellos aseguramiento tanto del propio laboratorio como de todo el equipo que había en el interior” , detalló el funcionario.

Tres de los establecimientos intervenidos estaban ubicados en Zapopan. Uno de ellos operaba en la zona de El Fortín y tenía capacidad para producir hasta 10 mil cápsulas y cinco mil soluciones intravenosas diariamente .

Aplicaban tratamientos sin autorización sanitaria

Las autoridades señalaron que dos de los casos correspondían a farmacias que, en la parte trasera de los locales, administraban soluciones intravenosas y vitamínicos sin contar con autorización sanitaria. “Tenían camas tipo hospitalización para administrar soluciones, lo cual es totalmente clandestino”, afirmó Pérez Gómez.

El Secretario agregó que uno de los laboratorios fabricaba supuestos productos farmacéuticos elaborados con aparentes células madre ; sin embargo, durante las inspecciones detectaron tejido biológico proveniente de especies animales.

“Identificamos que había tejido biológico de especies animales, lo que es un altísimo riesgo para la salud”, advirtió.

Mantienen vigilancia epidemiológica en hospitales

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento no se han detectado personas afectadas en Jalisco; no obstante, se mantiene vigilancia epidemiológica en hospitales públicos y privados para identificar posibles casos de intoxicación o complicaciones relacionadas con estos tratamientos.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar establecimientos clandestinos ante la Fiscalía o la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal).

Investigan posible red de distribución nacional

El funcionario recordó que en Sonora ya se registraron ocho fallecimientos presuntamente vinculados con tratamientos irregulares de este tipo, situación que buscan evitar en Jalisco.

“En Jalisco no tenemos ningún caso identificado así y no queremos tenerlo”, sostuvo.

Además, indicó que los establecimientos clausurados formarían parte de una red de distribución de productos irregulares que operaba no sólo en Jalisco, sino también en otros estados del país.

EE