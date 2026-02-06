El día de ayer, elementos guardabosques parte de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara en coordinación en trabajo conjunto con la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, se logró el rescate de un perrito salchicha que descendió a un arroyo pluvial ubicado en la colonia Fray Antonio Alcalde.

Un ciudadano levantó el reporte de un perro atrapado en un arroyo pluvial de la colonia mencionada en Guadalajara. La situación fue canalizada a través del C5 Guadalajara y se informó a guardabosques de la Policía de Guadalajara quienes se coordinaron con personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para realizar el rescate.

Los guardabosques descendieron hasta el inicio del arroyo y atravesaron parte del agua para poder rescatar al canino. Lo hicieron ingresar a una transportadora y lo llevaron de regreso al camino. En las revisiones iniciales se consideró a salvo y en buen estado de salud por lo que fue entregado a la persona que levantó el reporte quien decidió adoptarlo tras el suceso.

La historia fue compartida a través de redes sociales de la Policía de Guadalajara y del Gobierno de Guadalajara recibiendo interacciones de agradecimiento a las autoridades.

¿Cómo reportar un incidente a guardabosques de Guadalajara?

Recuerda que, para solicitar ayuda de un guardabosques en Guadalajara, deberás llamar al número de emergencia 911 y explica la situación o en el número 33 1201 6070 de la Policía de Guadalajara para reportar un incidente en un parque público.

De igual forma, se puede contactar a la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara en el número 33 1201 7700, el cual te comunica con la matriz, aunque también se puede coordinar la resolución del incidente a través del número global de emergencias mencionado.

