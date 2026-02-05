Bivol, dispuesto a tomar el reto que Canelo Álvarez siempre evitó

Una cirugía en la espalda referente a un disco herniado dejó fuera a Dmitry Bivol de los rings durante todo 2025. Sin embargo, para este año, el excampeón indiscutido de los semipesados busca regresar en grande dispuesto a asumir grandes retos, entre los que se encuentra una posible trilogía frente a Artur Beterbiev o el reto que Canelo Álvarez siempre evitó: un duelo frente a David Benavidez.

El pugilista ruso recién reapareció este fin de semana para asistir a la gala de los premios The Ring, evento que conmemora lo mejor del boxeo en el año pasado. Bivol aprovechó el escenario para lanzar la "carnada" a las principales figuras de las 175 libras. El objetivo del deportista es claro: conquistar un campeonato mundial en una segunda categoría.

Y entre las posibilidades se encuentra Benavidez... "Sí, ¿por qué no? Es una de las opciones… están Benavidez, Beterbiev", declaró Dmitry Bivol.

La declaración se inserta en la antesala del combate entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez, la cual está agendada para el fin de semana del 5 de mayo y en la que se disputará el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la división de las 200 libras, por lo que habrá que esperar a una fecha posterior a esta, seguramente en el segundo semestre del año para ver si se logra agendar dicha pelea.

De igual forma, la posibilidad de una tercera pelea frente a Beterbiev también suena como un enfrentamiento atractivo, luego de que cada quien se hubiese llevado una victoria anteriormente y esta hipotética disputa podría definir el historial para uno u otro boxeador ruso.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB