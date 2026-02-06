Tras varios días sin pronunciamiento público, eldiputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer, reapareció este martes en el Congreso de Jalisco, luego de que el pasado lunes se dio a conocer que estuvo en prisión durante tres años por los delitos de robo y delincuencia organizada. El legislador reconoció los hechos y los calificó como “un error de juventud”, del cual, afirmó, ya pagó las consecuencias.

Ante medios de comunicación, Almaguer sostuvo que no se va a “revictimizar toda la vida” por un hecho ocurrido hace aproximadamente 20 años y aseguró que actualmente es una persona distinta, con la determinación de salir adelante y cumplir con sus responsabilidades como diputado local.

El legislador petista descartó dejar su curul en el Congreso de Jalisco tras la revelación de su pasado penal. Insistió en que ya cumplió la pena impuesta por las autoridades y, por lo tanto, continuará ejerciendo su cargo. Señaló que la única posibilidad que ha contemplado es la de seguir desempeñando sus tareas legislativas y redoblar esfuerzos en su trabajo parlamentario.

“Si efectivamente ese error se cometió, ya fue juzgado y se cumplió una pena. Y como lo dice, una pena, porque ahí no quedó preso nada más Leonardo Almaguer, quedó presa una familia completa y la gente que estaba a nuestro alrededor”, expresó el diputado durante su declaración.

Almaguer acusó que desde el Gobierno de Jalisco se pretende generar una “cortina de humo” con este tema, con el objetivo de desviar la atención de asuntos que consideró relevantes, como el incremento a la tarifa del transporte público a 14 pesos. En ese sentido, afirmó que su caso está siendo utilizado con fines políticos.

“De frente le digo a mi pueblo, que efectivamente hace 20 años se cometió un error, pero no pienso levantarme todos los días pensando en ese error. Me he sobrepuesto a eso y esa herida quedó sanada”, señaló. Agregó que, aunque ese episodio forma parte de su historia, no lo define ni lo determinará por el resto de su vida.

El diputado local subrayó que su responsabilidad actual es con la ciudadanía de Jalisco que votó por él para legislar. Afirmó que continúa cumpliendo con su función en el Congreso y participando en los trabajos legislativos. “El día de hoy estoy legislando”, enfatizó.

Respecto a las críticas por no haber informado a los electores sobre su pasado, Leonardo Almaguer aseguró que no se trató de un engaño ni de una omisión deliberada. Explicó que, durante el proceso electoral, su obligación fue presentar un plan de trabajo, el cual, dijo, ha venido cumpliendo como legislador.

Finalmente, aclaró que no está obligado a comparecer ante el pleno del Congreso de Jalisco, como lo propuso en días pasados la bancada de Movimiento Ciudadano, ya que no existe una ley que así lo establezca. No obstante, señaló que está dando la cara ante los medios de comunicación y que continuará asistiendo a las sesiones del pleno y votando, afirmó, a favor de lo que considere benéfico para el pueblo de Jalisco.

Ficha signalética. Leonardo Almaguer estuvo en prisión de 2004 a 2007. ESPECIAL

“No hay ruta para que comparezca en el Congreso”

El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Jalisco, Julio Hurtado, se pronunció sobre el caso del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, cuyo expediente de antecedentes penales fue filtrado y reveló que estuvo en prisión entre 2004 y 2007 debido a los delitos de robo y delincuencia organizada.

En entrevista, el legislador panista consideró que no hay una ruta que permita que el diputado petista comparezca ante el pleno y rinda cuentas sobre sus antecedentes penales, esto ante la propuesta de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para que el legislador explique dicha situación.

“Mi opinión como presidente es que no hay la ruta legal ni está prevista una comparecencia de este tipo. Sin embargo, la Jucopo habrá de dialogar con relación a esta propuesta. No encuentro formas de desahogar una comparecencia como la que se plantea”.

El diputado cuestionó que hay un debilitamiento institucional hacia el partido oficial, que es Morena, por personajes ligados a grupos de la delincuencia organizada y dejó en claro que no es un caso aislado, al señalar que han ocurrido distintos casos en todo el país y que suelen involucrarse a personajes relacionados con el partido Morena.

“No es un caso aislado, sino que es reiterado, pareciera ser que por todo el país, todo el estado, en cada caso escandaloso sucede que hay un personaje de Morena involucrado, pareciera ser esta alianza que se ha denunciado desde hace ya años entre el partido oficial y los grupos de la delincuencia; hoy resulta muy evidente”.

Julio Hurtado explicó que, si hay algún problema legal, deberá ser la autoridad correspondiente la que tenga que implementar acciones, ya que reiteró que el Congreso local no tiene previsto algún mecanismo para separar al diputado local Leonardo Almaguer.

“En el Congreso no tenemos previsto un mecanismo para que, en estos momentos, además, no tenemos facultades ni tenemos elementos para iniciar ninguna destitución ni alguna separación del cargo. No hay razones; hoy el Congreso del Estado no tiene una razón legal para actuar en ese sentido”.

Esto está sustentado con base en el comunicado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, instancia que “ya expresó que su proceso de registro y de postulación cumplió completamente con los requisitos legales”, por lo que la parte legal ya está cubierta, a decir del diputado, aunque es distinto el tema moral.