Rescatan a hombre atrapado por lluvias debajo de un puente en el Parque Luis Quintanar

En Tonalá, un hombre que durmió debajo de un puente en el Parque Luis Quintanar quedó atrapado luego de que las lluvias hicieran crecer la corriente del arroyo Osorio, por lo que fue rescatado por personal de Protección Civil y Bomberos del municipio. El sujeto, identificado como Félix, se reportó en buen estado de salud.

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Los oficiales se encontraron con Félix en el cruce de Prolongación González Ortega y Avenida Patria, en la colonia Zalatitán y al sur del parque, antes conocido como Solidaridad. El hombre había pernoctado en el lugar y estaba bajo los efectos del alcohol, indicó la Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá.

Rescatan a hombre atrapado por aumento de corriente en Tonalá

Al notar que el arroyo crecía con las lluvias y Félix no podía salir a la superficie, bomberos realizaron maniobras de extracción, con lo que el hombre logró salir de debajo del puente. Fue valorado por paramédicos en el lugar.

El Parque Luis Quintanar es una zona por la que corre la Presa de Osorio; esta, a su vez, alimentada por los afluentes de Osorio y El Rosario. Se trata de un sitio hidrológico y durante la temporada de lluvias suelen presentarse inundaciones y encharcamientos en áreas aledañas.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE TONALÁ

Parque Luis Quintanar, una zona vulnerable durante el temporal

En julio pasado, durante el temporal, EL INFORMADOR documentó que la primera tormenta intensa del año ocasionó afectaciones severas en el parque recién remodelado por la administración estatal anterior. Entre ellas se registraron socavones de hasta dos metros de profundidad, colapso de un puente peatonal y de la estructura de la presa, así como daños en mampostería, compuertas y los taludes.

Especialistas señalaron que autoridades no realizaron los cálculos correctos para determinar la cantidad de agua que podría llegar a este lugar, al tratarse de un sitio hidrológico. Además, faltó infraestructura pluvial adecuada para contener los grandes volúmenes de agua. El Parque permaneció cerrado cerca de todo el mes de julio del año pasado mientras se llevaban a cabo los trabajos de restauración y reforestación tras los daños.

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