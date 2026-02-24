Martes, 24 de Febrero 2026

El SIAPA reporta corte de agua en más de 20 colonias de Zapopan

El SIAPA reportó que realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes; te compartimos las colonias afectadas

Por: Moisés Figueroa

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, específicamente en uno de los cuatro equipos con los que cuenta la instalación.

El organismo detalló que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento escalonado, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Debido a la intervención, se registrará baja presión y, en algunos casos, dependiendo de la topografía, habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en las siguientes colonias:

  • Altagracia
  • Cañadas San Lorenzo
  • Colinas del Rey
  • Coto Almendros
  • Coto Altavista
  • Coto Argenta
  • Coto Boreales Residencial
  • Coto Miralto Residencial
  • Coto Real del Bosque
  • Coto Sotavento Residencial
  • Coto Vitana Residencial
  • Fraccionamiento Bosques Valdepeñas
  • Francisco Villa
  • Haciendas del Valle
  • La Cima
  • Lomas de Zapopan
  • Parques del Centinela
  • Punta Valdepeñas
  • Real Valdepeñas
  • Savia Tulipán
  • Savia Orquídea
  • Rinconada San Isidro
  • Zapopan Industrial Norte

Se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero.

En caso de requerir pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL marcando al 073.

