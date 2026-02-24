El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, específicamente en uno de los cuatro equipos con los que cuenta la instalación.

El organismo detalló que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento escalonado, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Debido a la intervención, se registrará baja presión y, en algunos casos, dependiendo de la topografía, habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en las siguientes colonias:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fraccionamiento Bosques Valdepeñas

Francisco Villa

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Parques del Centinela

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

Se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero.

En caso de requerir pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL marcando al 073.

MF