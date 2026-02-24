El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, específicamente en uno de los cuatro equipos con los que cuenta la instalación.El organismo detalló que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento escalonado, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica. Debido a la intervención, se registrará baja presión y, en algunos casos, dependiendo de la topografía, habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en las siguientes colonias:Se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero.En caso de requerir pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL marcando al 073.MF