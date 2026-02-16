Reportan nuevo caso de Gusano Barrenador del Ganado en Jalisco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), confirmó, al cierre de la semana epidemiológica número 6, la detección de un nuevo caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en un becerro localizado en un rancho del municipio de Santa María del Oro.

Debido a la estrategia implementada por el Gobierno de Jalisco, especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) afirmaron que, tras varias pruebas, el caso fue detectado en esta parte de la región Sur del estado .

"Al momento, Jalisco suma sólo un caso activo de GBG y dos desactivados; el anterior es el de Jilotlán de los Dolores y el primero de ellos, en Encarnación de Díaz, en noviembre de 2025", informó la dependencia.

Es importante destacar que, desde la detección del segundo caso en Jilotlán de los Dolores, la ASICA Jalisco desplegó brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados en unidades de producción y traspatios.

Para evitar la diseminación del GBG por movilización de animales, también se establecieron rutas itinerantes de verificación, puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito , donde participan los binomios caninos capacitados, junto con sus entrenadores, para la detección oportuna.

Entre las acciones para detectar a tiempo la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora de esta plaga, se instalaron rutas de trampeo para monitorear su curso. Al momento, se han colocado trampas cilíndricas con atrayentes para insectos en un perímetro de riesgo cercano a las zonas donde se detectaron los últimos casos.

"Actualmente estamos trabajando con distintas rutas de trampeo para el monitoreo del adulto del Gusano Barrenador del Ganado; una vez recolectados los ejemplares sospechosos, venimos y analizamos en microscopios las características morfológicas de la mosca para determinar si es positiva o negativa a hominivorax", explicó José Francisco Arreola, técnico de la ASICA Jalisco.

Además, la ASICA Jalisco mantiene el despliegue de otras rutas para detectar, mediante trampas , a moscas portadoras que ovipositan en las heridas de los becerros, considerado hasta ahora el sector más vulnerable a contraer gusano barrenador.

"Actualmente contamos con trampas donde se ha detectado gusano; a su vez, hemos implementado rutas en la región Costa, Valles y en la región Sureste como barreras buffer para la detección temprana de la misma mosca", añadió el técnico de la ASICA Jalisco.

Cabe señalar que una sola mosca puede ovipositar desde 250 hasta 400 huevecillos, cuya eclosión ocurre en 24 horas; de ahí la importancia de prevenir las gusaneras revisando de manera continua las heridas, haciendo las curaciones necesarias y, sobre todo, reportar posibles casos a los teléfonos: CPA: 800 751 2100; SENASICA: 55 3996 4462 y ASICA Jalisco: 33 3030 8077.

A nivel nacional, el último corte proporcionado por SENASICA en la semana epidemiológica seis es de 662 casos activos de Gusano Barrenador , siendo los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero los que más casos acumulan.

