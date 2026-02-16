Activan emergencia atmosférica por incendio en vertedero de San Juan de los Lagos

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó una emergencia atmosférica a las 11:00 horas debido al incendio que se registra en un vertedero municipal, lo que ha ocasionado la emisión de distintos contaminantes.

La medida preventiva se da debido a que se detectó presencia de humo mediante la modelación de la pluma contaminante, además de registrarse condiciones ambientales que representan un riesgo para la población, por lo que la emergencia se mantendrá vigente hasta que el incendio sea extinguido en su totalidad y se mejore la calidad del aire.

El incendio afecta a un área de alrededor de 70 por 70 metros y hasta el corte realizado esta mañana, tras una nueva evaluación, se reportaba un avance del 60% en el control del incendio.

El siniestro es atendido por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, en apoyo a personal de Protección Civil Municipal de San Juan de los Lagos, quienes laboran además con pipas, volteos y maquinaria pesada del gobierno municipal.

Como medida complementaria, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que este día quedan suspendidas las actividades al aire libre en el turno matutino en las escuelas del municipio, a cargo de la SEJ, de todos los niveles educativos. En el turno vespertino, se suspenderán las clases presenciales.

La SEMADET exhorta a la población a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo, usar cubrebocas en caso de salir a la calle, mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de las autoridades.

