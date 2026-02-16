Morena Jalisco socializa plan de movilidad y pide revocación de mandato

La dirigencia estatal de Morena Jalisco, encabezada por Erika Pérez García, anunció el inicio de una campaña para socializar un plan alternativo de movilidad. La iniciativa se presentará en todos los municipios de Jalisco, buscando responder al descontento público por el aumento en las tarifas de transporte.

En conferencia de prensa, Pérez García afirmó que la ciudadanía de Jalisco buscará la revocación del mandato estatal en 2027. Acusó al gobierno actual de priorizar los intereses empresariales sobre las necesidades de la población , citando directamente el incremento de las tarifas.

"En el 2027 no veremos en la revocación de mandato, ahí la ciudadanía va a levantar la voz y aquí es un tema donde esto va a caminar, yo creo que ya fue suficiente, yo creo que es el declive de MC, con el aumento la transporte público", declaró la líder morenista.

La exitosa convocatoria a la reciente marcha contra el tarifazo evidenció, según Morena, un profundo descontento social con la gestión del gobierno estatal. Esta movilización refleja una crítica generalizada a las decisiones gubernamentales en materia de movilidad.

Principios del plan alternativo de Morena

Erika Pérez destacó que la organización ciudadana puede generar transformaciones significativas, utilizando la conciencia, unidad y determinación como herramientas clave. Subrayó que, cuando las decisiones públicas se alejan del bienestar colectivo, el pueblo tiene la legitimidad de exigir cambios.

El partido agradeció la participación de colectivos sociales, organizaciones civiles y ciudadanos manifestantes . También reconoció el apoyo de aliados como el Partido del Trabajo y legisladoras de Hagamos y Futuro, por su compromiso con la justicia social.

Propuestas clave para el transporte público

El plan alternativo de Morena Jalisco incluye diez puntos. Propone una tarifa social universal de cinco pesos, sin necesidad de Tarjeta Única, y un subsidio por uso intensivo, haciendo el cuarto transbordo consecutivo gratuito para los usuarios.

Se plantea una tarifa de cero pesos para grupos vulnerables y un observatorio ciudadano que analice rutas y unidades. Además, exige que el fondo estatal para subsidiar costos operativos sea auditado y transparente para el público.

El plan también contempla el monitoreo público en tiempo real de las rutas y la transición a un sistema eléctrico en todas las unidades . Propone la renovación del Comité Técnico Tarifario, con voto para el Congreso del Estado y los Ayuntamientos.

Finalmente, Morena busca cancelar el uso de la Tarjeta Única y nacionalizar todas las rutas de autobuses. Esta medida eliminaría los derroteros federales mezclados con el sistema ruta-empresa, para una gestión más unificada del transporte.

