Más de la mitad de jaliscienses son personas cuidadoras

Autoridades estatales presentaron el Diagnóstico Estatal de Cuidados, como parte de los avances en el Sistema Estatal de Cuidados del Estado de Jalisco.

El evento fue encabezado por Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, junto a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, la diputada emecista Gabriel Cárdenas.

La presidenta del DIF Jalisco afirmó que también se fortalecerán las redes de Colmenas para generar espacios de apoyo. EL INFORMADOR/J. Acosta

En el estudio, se detectó que 6 de cada 10 personas son personas cuidadoras y que están cuidando, el mismo caso de los hogares que requieren que alguno de sus integrantes tenga cuidados , explicó la legisladora Gabriela Cárdenas.

"El 60% de la población en Jalisco se identifica como una persona cuidadora y que 6 de cada 10 personas están cuidando; más de la mitad de los hogares reporta tener al menos a alguien que necesita cuidados".

Cárdenas subrayó que seis de cada diez personas actualmente están realizando labores de cuidado. EL INFORMADOR/J. Acosta

A nivel nacional, se identifica que las labores de cuidados equivalen al 26.7% del Producto Interno Bruto, alrededor de 8.4 billones de pesos. Mientras que en el Estado, el trabajo de cuidados aporta alrededor del 6.8% del producto estatal y son las mujeres las que aportan 141 millones de horas de trabajo no remunerado.

Distintas actividades son consideradas dentro de las labores de cuidados: llevar a sus hijos a la rehabilitación, acompañarlos a terapias, transitar por las calles empujando sillas de ruedas, ayudarles a hacer tareas, alimentarlos, entre otras acciones que la diputada considera como trabajo.

La implementación de un Sistema Estatal de Cuidados busca atender una deuda histórica con las personas cuidadoras. EL INFORMADOR/J. Acosta

Maye Villa de Lemus señaló que se implementan centros de paz, centros de desarrollo comunitario, fortalecer la comunicación social, la rehabilitación , así como las redes de colmenas para impulsar actividades y puntos donde haya espacios para las personas cuidadoras y aquellas que requieran cuidados.

Destacaron que la implementación del sistema de cuidados requiere fortalecimiento institucional y normativo; profesionalización y formación; despliegue territorial e infraestructura como la red de centros de cuidado; innovación y soporte al cuidador; transformación cultural y corresponsabilidad; y evaluación y sostenibilidad.

