Jalisco lanza la campaña "No es lo que parece" contra el reclutamiento forzado

Este lunes el gobierno de Jalisco dio a conocer el arranque de la campaña "No es lo que parece", con el objetivo de evitar el reclutamiento de jóvenes y personas susceptibles a ser atraídas por el crimen organizado.

La estrategia, impulsada en el marco de la política estatal de prevención de la desaparición de personas, busca alertar a la población sobre ofertas laborales engañosas que pueden derivar en esquemas de reclutamiento forzado a partir de engaños y promesas falsas.

Lo anterior, a través de materiales que contienen mensajes claros sobre los riesgos asociados a falsas promesas laborales con pagos elevados o condiciones poco creíbles, las cuales pueden derivar en situaciones de reclutamiento forzado, e incorporan los canales de atención inmediata para la ciudadanía, que son el número telefónico de emergencias 911, y el número 089 de Denuncia Anónima.

En el arranque de la jornada, que se llevó a cabo en el Mercado de Abastos, en Guadalajara, participaron Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Eduardo Guillermo González López, Coordinador General de Proyectos de la CGES; y Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

Las autoridades realizaron el recorrido de colocación inicial de los materiales preventivos en accesos, zonas de alta afluencia, áreas de carga y espacios de concentración de personas trabajadoras, jóvenes, familias y visitantes.

A esta actividad se sumaron Lesly Yajaira Venegas Díaz, Comandante del Grupo de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad del Estado; e Irma Castillo, Enlace Institucional de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), así como personal de las dependencias involucradas.

Con esta jornada, se fortaleció la coordinación interinstitucional y la difusión directa de los mensajes preventivos entre locatarios, trabajadores y usuarios del mercado.

La intervención preventiva es coordinada por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas , a través de la Dirección General de Vinculación Institucional, instancia responsable de articular acciones de prevención en territorio y fortalecer la coordinación con sectores productivos y espacios comunitarios.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, esta acción se desarrolla bajo un esquema de coordinación interinstitucional con la Coordinación General Estratégica de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Célula de Búsqueda, fortaleciendo la prevención desde el territorio y la proximidad social.

La jornada contó con el respaldo de la Dirección General de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), y la administración del Mercado de Abastos, que brindó facilidades logísticas para la colocación de los materiales y se sumó a la difusión de los mensajes preventivos entre locatarios, trabajadores y usuarios del mercado.

El dato

Ante ofertas laborales con condiciones poco claras o promesas de dinero fácil, es importante verificar la información, evitar compartir datos personales y reportar cualquier situación de riesgo a los números 911 o 089. La prevención y la denuncia oportuna pueden marcar la diferencia .

SV