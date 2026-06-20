Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) fueron agredidos a balazos en el municipio de Yahualica de González, con saldo de 3 presuntos agresores muertos y 2 militares lesionados.

Autoridades informaron que elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la 11/a Zona Militar ubicado en el estado de Zacatecas, realizaban recorridos de vigilancia en el municipio que se encuentra en la zona de los Altos de Jalisco cuando fueron agredidos por presuntos civiles armados.

Tras la agresión, los militares repelieron la agresión, lo que provocó un intercambio de disparos que derivó en que 3 de los agresores fueran abatidos. Sin embargo, la corporación federal resultó con dos de sus elementos lesionados debido al ataque por parte de los presuntos criminales, según se informó por parte de la DEFENSA.

Autoridades reportaron, además, que mediante el monitoreo del sistema C5 Jalisco, se informó por parte de la Comisaría de Yahualica que, al encontrarse la unidad YGG-1522 en su recorrido de vigilancia, personal de la SEDENA les realiza una detonación de arma de fuego, motivo por el que se resguarda el personal.

Los elementos municipales acudieron al punto para prestar apoyo a los militares, aunque no se supieron más datos sobre la agresión.

Por lo pronto, la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Yahualica emitió un comunicado breve en sus redes sociales para recomendar a la población permanecer en sus hogares y evitar salir a la vía pública si no es necesario debido al incidente de seguridad.

La corporación municipal detalló que “no se cuenta con información oficial sobre los hechos reportados en el municipio”, según lo que se compartió al momento, por lo que también solicitaron no difundir información no confirmada y mantenerse atentos a canales oficiales.

De la misma forma, señalan que, de haber información verificada, será comunicada por los medios institucionales correspondientes.