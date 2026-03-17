Reportan agresión de alcalde de Autlán a árbitros en juego de la Liga Premier

El Presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Gustavo Robles Martínez, fue señalado este martes de intimidar y amenazar a los árbitros de un partido de fútbol entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United , luego de que en redes sociales se difundiera la cédula arbitral que evidencia que impidió la salida de los oficiales del terreno de juego, tras acusarlos de desfavorecer a uno de los equipos durante el partido.

De acuerdo con el reporte, al término del juego y cuando los silbantes se dirigían a la salida de la cancha, el funcionario, acompañado de su equipo de seguridad y algunos seguidores, los confrontó, adoptando actitudes intimidantes y ofensivas hacia los árbitros.

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En el escrito se detalla que el Presidente municipal se acercó al equipo arbitral diciendo: "Yo soy el Presidente municipal y a Autlán se le respeta aquí no van a venir a hacer sus pen(…) Vamos de visita y nos chi(…) , jugamos de local y también. Así estuvo bueno de sus pin(…), tienen que entender que a Autlán se le respeta".

Ahora lo violencia en el Futbol viene de las mismas autoridades, resulta que el Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco Gustavo Robles Martinez, el día de ayer junto con sus escoltas agredieron cobardemente por la espalda a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de… pic.twitter.com/nr8UQQVgSY— Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 17, 2026

También se indica que el Presidente municipal, su equipo de seguridad y más personas ingresaron al terreno de juego, para amenazar, empujar, encarar y rodear al equipo arbitral , por lo que decidieron regresar al centro del terreno de juego, para salvaguardar la integridad física.

No obstante, las agresiones físicas comenzaron cuando un elemento del equipo de seguridad de Gustavo Robles Martínez empujó al árbitro asistente número 1, Jorge Abel Quintero Molina; luego, el árbitro asistente número 2, Luis Jacinto Muñiz Flores, recibió un golpe en el cuello por parte de una persona no identificada. Una persona del público se acercó corriendo hacia el asistente Muñiz Flores y le dio una patada a la altura de la cadera.

CEDULA ARBITRAL

Esta es la cédula del partido entre Autlan y Los Cabos. pic.twitter.com/oU5ohoUXBx— david medrano felix (@medranoazteca) March 17, 2026

Ante dicha escena, parte del cuerpo técnico, personal del Club Guerreros de Autlán, el responsable de seguridad y dos elementos de seguridad pública se resguardaron.

El asesor arbitral solicitó apoyo de más agentes de seguridad pública y, una vez notificados de que podían ser trasladados al vestidor, el equipo arbitral ingresó por la fuerza para salvaguardar la integridad física de los silbantes.

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Sin embargo, una persona identificada como el Jefe de Gabinete del Gobierno de Autlán de Navarro, de nombre Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, amenazó y gritó a los árbitros: "Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos ubicados; sé dónde viven y voy y los saco de sus casas".

En la cédula se argumentó que la amenaza fue repetida en varias ocasiones. Tras 60 minutos de permanecer resguardados dentro del vestidor arbitral, los agresores abandonaron por completo las instalaciones.

Tras el incidente, los árbitros fueron escoltados hasta la salida del municipio de Autlán de Navarro por seguridad pública municipal.

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