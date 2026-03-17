Entregan reconocimientos a negocios que se capacitaron para el Mundial

El Gobierno del Estado anunció hoy el programa digital de los cursos para obtener la insignia "Yo también juego" orientado al sector de la hospitalidad: restaurantes, cafeterías, hoteles, comercios y servicios que recibirán a turistas y visitantes durante el Mundial de Futbol FIFA 2026.

Asimismo, fueron entregados los primeros certificados para negocios que ya cumplieron con esta capacitación.

El distintivo "Yo también juego" cuenta con cuatro módulos: Calidad, inclusión, hospitalidad y de prevención para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, informó que lo que se busca es dejar un legado para el sector comercio y servicios, que representa el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el estado.

"Lo que están buscando los negocios es capacitarse; está orientado a todo el estado, pero principalmente estamos trabajando con los 12 Pueblos Mágicos, Puerto Vallarta, Tequila y Chapala y en la zona metropolitana de Guadalajara", añadió Cindy Blanco.

Por su parte, Carlos Bañuelos, director de la Plataforma de Innovación Plai, explicó que mediante esta plataforma se busca incrementar el impacto de este distintivo que se implementa desde los municipios y la Secretaría de Desarrollo Económico.

"Con esto buscamos que los contenidos estén disponibles las 24 horas del día y poder generar un legado de este evento de talla internacional para Jalisco", sostuvo.

Adicionalmente, dijo que la plataforma ofrece más de 300 actividades formativas, entre ellas cursos, webinars, seminarios, entre otros.

Esta mañana en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se entregaron los primeros 60 reconocimientos a igual número de negocios que ya completaron los cuatro módulos y están listos para recibir la constancia.

El Gobierno del Estado tiene como meta llegar a más de mil negocios antes del mundial que se realizará en junio próximo.

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OB