Asistentes al Akron notan mejoría en el tráfico, pero insisten en que hay que mejorar

El Estadio AKRON vivió su primera prueba mundialista con el encuentro de repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia y aunque todos los asistentes coinciden en que dentro del inmueble el ambiente fue insuperable, insisten en que aún hay trabajo que hacer en cuanto a logística y transporte.

Jimena González, una de las asistentes, aseguró que su trayecto fue rápido y encontró ágil y funcional el operativo.

“Yo salí de la zona de Plaza la Perla poquito después de las seis y media, me fui por Av. Las Torres, la parte sur del estadio. La verdad me fue muy bien, hice 35 minutos y encontré a varios agentes viales que controlaban los cruces y agilizaban los semáforos”, comentó.

Por otro lado, Mauricio Gutiérrez, tomó su camino rumbo al estadio por la zona del Country Club.

“Tomamos Avila Camacho, patria, periférico e hicimos como 50 minutos. La verdad mucho más leve de lo que me esperaba”.

Sin embargo, conforme se acercaba la hora de inicio del partido, la zona cercana al inmueble comenzó a saturarse y se complicó la circulación.

“Yo desde Ciudad Granja hice casi 40 minutos, la verdad me fue mal con el tráfico. Un amigo también, él venía por la parte de Vallarta y también mal. Afortunadamente alcancé a llegar a penas”, comentó Víctor Ramírez.

Hubo aficionados que decidieron no batallar con el tráfico y utilizaron el servicio de Mi Macro Periférico para llegar.

Aunque las autoridades tendrán otra prueba el próximo miércoles, durante el partido final del torneo de repechaje, cabe recordar que durante el Mundial 2026, el público en general no podrá acceder con su automóvil al estadio pues el estacionamiento no estará habilitado.

