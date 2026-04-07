Rehabilitan el canal de Las Pintas para mejorar la calidad del agua en la ZMG

Desde la presa de Las Pintas, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, autoridades estatales dieron a conocer los trabajos realizados para concretar la rehabilitación y limpieza del sistema hídrico en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La intervención, que contempló el retiro de lirio y maleza acuática, se realizó en un periodo de dos meses y medio , con lo que se adelantó la meta inicial planteada para cuatro meses, recordó este martes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

"Ustedes recordarán que en enero pasado estuvimos aquí para iniciar los trabajos de limpieza de esta presa de Las Pintas. Lucía absolutamente llena de lirio; los olores que despedía eran muy desagradables. Y bueno, dos meses y medio después, aunque nos habíamos comprometido a que fueran cuatro meses, terminamos antes; estamos entregando ya estos trabajos de limpieza de la presa de Las Pintas", dijo Lemus Navarro a través de un video compartido en sus redes sociales oficiales.

Los trabajos, refirieron las autoridades estatales, fueron ejecutados de manera coordinada entre distintas dependencias y organismos operadores, con una inversión cercana a los 23 millones de pesos . Las labores incluyeron la extracción de miles de metros cúbicos de residuos vegetales y su traslado fuera del sitio, lo que permitió transformar las condiciones del cuerpo de agua y su entorno inmediato, dijo Ismael Jáuregui, director general del SIAPA.

"Es un trabajo horizontal desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua, conjuntamente con la Comisión Estatal del Agua, con equipos propios, pero también con dos contratos del SIAPA, que suman cerca de 23 millones de pesos aplicados en dos meses y medio. Fueron cerca de 65 mil metros cúbicos, entre azolves y maleza acuática, los que se retiraron del sitio, con cerca de cinco mil viajes. Como vemos, las condiciones son totalmente diferentes a como las recibimos. Es muy buena noticia, porque esto nos va a ayudar también a mejorar la calidad del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara", afirmó Jáuregui Castañeda.

Además de mejorar la calidad del agua, las acciones impactan directamente en las condiciones de vida de las y los habitantes de la zona , al reducir la presencia de fauna nociva, como moscas y mosquitos, y eliminar los malos olores que prevalecían antes de la intervención.

Los trabajos, afirmaron las autoridades, también permitieron recuperar el entorno como un espacio público más habitable, además de mostrar cambios visibles en el ecosistema local, como la reaparición de fauna, según refirió Karina Hermosillo, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio.

"Lo que vemos el día de hoy no son mosquitos ni un cúmulo de maleza acuática, sino un entorno distinto, que invita a estar, donde los olores se han erradicado y en el que incluso podemos ver algunos patos, lo que nos indica que el entorno está cambiando, que estamos recuperando, a través de esta limpieza y de este trabajo coordinado, un espacio para las y los ciudadanos, y además mejores condiciones del agua", afirmó la coordinadora.

Además, como parte de las acciones complementarias, las autoridades estatales anunciaron la continuidad de los trabajos en otros puntos del sistema hídrico , con el objetivo de evitar que el lirio regrese a la presa y asegurar el flujo adecuado del agua hacia la metrópoli.

"Ya quedó limpia, pero vamos a entrar ahora a la presa de El Órgano para evitar que, cuando lleguen las lluvias y se desborde, nos traiga lirio de regreso a la presa de Las Pintas; pero además es parte de la limpieza del sistema. Asimismo, estamos entrando ya, gobernador, a la limpieza del río Santiago, para que puedan llegar los volúmenes del sistema antiguo a través de este, así como a la limpieza del canal de Atequiza, que forma parte del mismo sistema antiguo y que abona a mejorar la calidad del agua y a que pueda llegar hasta la zona metropolitana", indicó por su parte Ernesto Marroquín, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Por último, el gobernador de Jalisco reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara , mediante la rehabilitación de infraestructura existente y el saneamiento de cuerpos de agua clave: "Porque nuestro compromiso es ese: darle agua de calidad y suficiente a toda la zona metropolitana de Guadalajara y a todo el estado de Jalisco", finalizó el mandatario estatal.

ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco.

SV