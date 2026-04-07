Buscan a menor arrastrado por corriente del Río Lerma en La Barca

Desde esta mañana, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y de la coordinación municipal realizan labores de búsqueda de un menor de 17 años, quien fue arrastrado por la corriente en el Río Lerma, a la altura de la colonia El Abrevadero, en el municipio de La Barca.

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En la búsqueda se trabaja con gancheo y buzos, quienes realizan inmersiones en el cuerpo de agua. Al momento, el adolescente no fue localizado y se desconoce cómo ocurrió el incidente, indicó la UEPCBJ.

Reportan muertes por ahogamiento en Jalisco durante Semana Santa

Durante Semana Santa, la dependencia informó que se han registrado 27 fallecimientos, de los cuales s iete corresponden a personas que murieron por ahogamiento e incidentes en embarcaciones.

208 personas han resultado lesionadas durante la primera semana del periodo vacacional. Del total de decesos, el 80 por ciento ha ocurrido en municipios al interior de Jalisco, mientras que el resto son del Área Metropolitana de Guadalajara.

En cuanto a los ahogamientos, Protección Civil del Estado aclaró que la totalidad de las muertes ocurrieron en cuerpos de agua interiores, es decir, ríos, bordos y presas. A la fecha no se han registrado defunciones en playas.

"De igual forma, se exhorta a evitar el ingreso a cuerpos de agua no vigilados, no nadar en condiciones de riesgo y supervisar en todo momento a niñas, niños y adolescentes", enfatizó la dependencia.

También recomendó mantenerse informados a través de canales oficiales y descargar la aplicación de Jalisco Alerta, disponible en los sistemas operativos IOS y Android, para contar con actualizaciones y alertas climatológicas en tiempo real.

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