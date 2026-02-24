Regularizan operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó hoy que los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) operan con regularidad.

En un comunicado señaló que las aerolíneas nacionales e internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones.

“Hoy, 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96% de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta 95%” , precisó el GAP.

De acuerdo con la empresa que administra las terminales aéreas, el estatus de las operaciones es el siguiente:

Aeropuerto de Guadalajara: 11 cancelaciones y 11 demoras programadas.

11 cancelaciones y 11 demoras programadas. Aeropuerto de Puerto Vallarta: 4 cancelaciones programadas.

“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones” , precisó.

Asimismo, aseguró que ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros, colaboradores y usuarios, al contar con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN), que ha mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad en las instalaciones.

“Los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia, garantizando la continuidad de los servicios aeroportuarios y la adecuada atención al pasajero”, indicó el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

MB