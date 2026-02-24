Regularizan operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó hoy que los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) operan con regularidad.En un comunicado señaló que las aerolíneas nacionales e internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones.“Hoy, 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96% de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta 95%”, precisó el GAP.De acuerdo con la empresa que administra las terminales aéreas, el estatus de las operaciones es el siguiente:“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”, precisó.Asimismo, aseguró que ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros, colaboradores y usuarios, al contar con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN), que ha mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad en las instalaciones.“Los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia, garantizando la continuidad de los servicios aeroportuarios y la adecuada atención al pasajero”, indicó el Grupo Aeroportuario del Pacífico.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB