Puerto Vallarta fue uno de los lugares más afectados por los actos violentos luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG). Ahora la Secretaría de Marina (Semar) ha reforzado su operativo en el municipio costero con la llegada de refuerzos .

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, informa que ayer arribó personal de esta Institución a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), al muelle Núm. 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta , con el firme compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas.

Son un total de 103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick up, que tienen como fin reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad , ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cómo es el Buque ARM “Usumacinta” (A-412)?

El ARM “Usumacinta” (A-412) es una unidad de guerra anfibia que forma parte de la Armada de México desde el año 2002, cuya misión principal es el transporte de personal, equipo y material, así como fungir como plataforma logística en apoyo a operaciones navales y en casos de emergencia .

Cuenta con una capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y 2 mil toneladas de carga sobre la cubierta de tanques; asimismo, con una cubierta de vuelo con la infraestructura para recibir helicópteros, entre otras.

Es importante destacar que, a la par, este Mando ha desplegado personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para coadyuvar en la seguridad.

Esta unidad ha participado en diversas operaciones nacionales e internacionales, ejercicios multinacionales y misiones de ayuda humanitaria, destacando su intervención en apoyo a la población civil durante la aplicación del Plan Marina ante fenómenos naturales.

