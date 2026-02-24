Tras jornada de tensión, transporte y servicios operan con normalidad en Jalisco: Lemus

Jalisco se encuentra retomando sus actividades tras una jornada de tensión por los hechos de violencia registrados desde el domingo por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en un operativo llevado a cabo por fuerzas federales en Tapalpa.

Esta mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó a través de sus redes sociales que el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60 por ciento.

Además, como fue anunciado previamente, hoy el Mercado de Abastos volvió a trabajar con normalidad y los comercios están abiertos.

Asimismo, el mandatario estatal indicó que las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia están abriendo de manera regular. También informó que abrirán las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

Respecto a las actividades escolares, el día de ayer las autoridades informaron que las clases de todos los niveles educativos se reanudarán mañana miércoles 25 de febrero.

En su mensaje, Lemus Navarro reconoció a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general: "Juntos recuperaremos nuestro estado y nuestra ciudad", concluyó.