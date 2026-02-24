Mencho: Tapalpa reabrirá comercios y oficinas, pero clases siguen suspendidas

Tras dos días de tensión debido al operativo de fuerzas federales en su territorio que concluyó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Tapalpa reanudará sus actividades.

De acuerdo con el alcalde municipal, Antonio Morales Díaz, la localidad va recuperando de a poco la tranquilidad, mientras asimila la situación que se registró el domingo pasado en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

En este escenario, se anunció la reapertura de comercios y oficinas de gobierno en la cabecera municipal, aunque las clases permanecen suspendidas hasta nuevo aviso de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

"La situación actual contrasta mucho con la situación que se vivió el domingo, que era más tensa, más complicada", dijo Morales Díaz en entrevista.

Indicó que los tapalpenses se van sintiendo con más confianza de salir nuevamente a las calles de su pueblo mágico.

"De hecho, la indicación que nosotros dimos el domingo y el lunes fue que permanecieran dentro de sus hogares, dentro de su alejamiento para el caso de nuestros visitantes, pero conforme han ido avanzando las cosas, ya están más en calma. La gente se va sintiendo con más confianza de salir. Hoy vamos a reanudar muchas actividades como el comercio, las actividades administrativas propias del gobierno municipal, los servicios" , comentó.

Escuelas no podrán abrir, hasta nuevo aviso

En el caso de las clases, Morales Díaz precisó que están a la espera de que la Secretaría de Educación Pública de Jalisco les dé indicaciones a los centros educativos para que los alumnos de educación básica retornen a las aulas.

Anunció que el gobierno del estado proporcionará más seguridad al municipio, mediante la Mesa de Seguridad Estatal.

Pero mientras eso sucede, aclaró, las labores de seguridad y vigilancia las está llevando la policía municipal.

"Aquí lo que tenemos que hacer es volver a levantarnos, salir adelante. Tapalpa es lo que es gracias a que es un municipio tranquilo, gracias a esta gran riqueza cultural, arquitectónica. Son hechos que lamentamos, nos frustran y no quisiéramos que se hubieran presentado aquí en Tapalpa, pero eso no está a nuestro alcance", apuntó.