Los detalles de cómo vivía Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en sus últimos días antes de ser abatido en un operativo en Tapalpa comienzan a filtrarse. Y ahora se sabe que en su residencia se encontraron varios objetos que dan cuenta de su estilo de vida, entre ellos un medicamento.

“El Mencho” fue herido durante un operativo de las fuerzas federales en una finca localizada en Tapalpa. Luego, intentó escapar al bosque, donde fue capturado y luego llevado en una aeronave con rumbo a un hospital, donde finalmente murió.

Hoy se conoce más información sobre la última morada de “El Mencho”. Ahí se encontraron varios objetos que llaman la atención.

El lugar se llama Tapalpa Country Club, un lugar de descanso y relajación. En la residencia con el número 39 se encontraron desde medicamentos, comida y artículos de higiene, así como abundantes figuras religiosas que formaban altares religiosos a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Chárbel, una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un escrito a mano del Salmo 91 .

¿Para qué sirve el medicamento Tationil Plus que se encontró?

El Tationil Plus 3000 mg es la presentación intravenosa e intramuscular de glutatión reducido (GSH) desarrollada por Swiss Healthcare Pharmaceutical Ltd., formulada bajo los estándares europeos más exigentes. Su alta pureza y estabilidad lo convierten en la opción preferida por los profesionales de la salud que buscan un antioxidante maestro para detoxificación (proceso biológico mediante el cual el cuerpo elimina o transforma sustancias tóxicas en compuestos menos dañinos, facilitando su excreción), longevidad celular y terapias complementarias .

Los activos de Tationil Plus (Glutatión y Vitamina C) están indicados como auxiliares en envejecimiento, deficiencias nutricionales y estrés oxidativo .

El glutatión es un tripéptido no proteínico constituido por tres aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina.

Contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino y la cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. Es el principal antioxidante de las células, apoyando a su protección contra las especies reactivas de oxígeno.

Su costo en México oscila aproximadamente entre 6 mil 250 y 9 mil pesos mexicanos por caja con seis ampolletas .

Con información de Swiss Health Care, Grupo Salud México y Clínica Universidad de Navarra

