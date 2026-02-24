Como parte del regreso a las actividades diarias del Área Metropolitana de Guadalajara y en la coyuntura de la desactivación del Código Rojo en la ciudad y en Jalisco, este martes el Gobierno de Estados Unidos retiró la recomendación de resguardo para las y los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A través de una sexta actualización a la alerta emitida el domingo pasado tras los bloqueos y quemas registrados en Jalisco luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, que llevó a la captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Embajada y sus consulados en México, informó que el transporte público y los negocios continúan volviendo a sus actividades normales luego de una operación policial que tuvo lugar el 22 de febrero y, ante ello, "ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares".

Sin embargo, la alerta también refiere que el personal del Gobierno estadounidense en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco) y Tijuana (Baja California) "está sujeto a toque de queda nocturno". Además, el personal del Gobierno estadounidense en los Estados de Jalisco y Nuevo León (Monterrey) ha recibido instrucciones de permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

El aviso también informó que los horarios de vuelo se han normalizado en Guadalajara y muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para hoy, 24 de febrero, en Puerto Vallarta. "Ambos aeropuertos son seguros y cuentan con servicios", afirmó la autoridad estadounidense.

Pese a ello, recomendó a sus ciudadanas y ciudadanos que "si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense".

Pese a la actualización del aviso, la autoridad no ha modificado la alerta de viaje existente para Jalisco, entidad que se encuentra en un "Nivel 3" de advertencia, donde la recomendación general es "reconsiderar el viaje", a la par de entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Sonora.

"No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en el Estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas", señaló como parte de la alerta.

Ayer la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las carreteras ya estaban libres y sin problemas, por lo que ya se podía circular por ellas. Sin embargo, en el caso de Jalisco diversas vías aún permanecen con la presencia de vehículos calcinados que no han sido retirados por las autoridades, aunque sin la presencia de criminales que representen un nuevo peligro para la ciudadanía.

Por último, la autoridad estadounidense compartió nuevamente las recomendaciones generales para sus ciudadanas y ciudadanos:

Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y el horario de su vuelo.

Si necesita volver a reservar su vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe largas filas y calcule tiempo adicional.

Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

