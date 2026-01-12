INE entrega propuesta de reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este lunes una propuesta que plantea, entre otros puntos, la implementación gradual del voto electrónico, el fortalecimiento de la paridad de género y el uso de Inteligencia Artificial, como parte de una docena de ejes temáticos rumbo al debate de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El documento fue entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, por una delegación liderada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. La funcionaria destacó que la propuesta integra consensos mayoritarios, así como planteamientos individuales, resultado de un proceso técnico, colegiado y transparente.

"Sabemos qué le duele al sistema electoral cuando se implementa una reforma, porque somos quienes la convertimos en realidad", afirmó durante el acto de entrega, según un comunicado del ente electoral.

De acuerdo con la nota, más del 70 % de las propuestas fue avalado por mayoría en una sesión de consejerías y el material será publicado por el instituto.

Entre los planteamientos destacados aparecen nuevas modalidades de votación, con una implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad y un modelo mixto (electrónico y presencial), además de voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad.

Otro bloque se refiere a la elección del Poder Judicial, para separarla temporalmente de los comicios ordinarios, prohibir la participación de partidos en la promoción de candidaturas judiciales y fijar un calendario específico, con campañas en agosto-septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre.

En fiscalización y transparencia, el INE propone el uso de IA para revisar recursos, incluir a plataformas digitales, redes sociales e "influencers" en la vigilancia y regular activos virtuales (criptomonedas) en el financiamiento electoral.

En materia de paridad, plantea destinar 50 % del financiamiento de campaña a candidatas, tipificar violencia digital y crear una defensoría especializada.

En tanto, en materia de inclusión, el INE pidió extender el voto en prisión preventiva y volver permanente la credencialización desde el extranjero, entre otras acciones afirmativas.

El consejero Martín Faz Mora pidió preservar el carácter ciudadano de los comicios, para que "nuestras vecinas y vecinos realicen la elección, reciban y cuenten los votos".

A su vez, Uuc-kib Espadas subrayó que el paquete incluye propuestas con distintos niveles de consenso, lo que dijo, puede "enriquecer las deliberaciones" de la Comisión.

Las propuestas del INE contrastan con la línea oficial anticipada por Sheinbaum, quien ha señalado que el INE se mantendrá como órgano autónomo, pero su Gobierno busca reducir el gasto electoral y revisar el sistema de representación proporcional, incluida la discusión sobre los legisladores plurinominales.

En paralelo, Gómez ha planteado que existe una crisis de representación y que el país requiere cambios en ese modelo.

