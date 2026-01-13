Trump asegura que EU no depende de productos de México ni Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó relevancia este martes a una eventual renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al afirmar que su país no depende de los bienes producidos por sus socios comerciales de América del Norte.

Durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, Míchigan, el mandatario señaló ante medios de comunicación que el acuerdo no ocupa un lugar prioritario en su agenda. Aseguró que, aunque desea que México y Canadá mantengan estabilidad económica, Estados Unidos puede prescindir de los productos fabricados en ambos países.

Trump subrayó que su objetivo es fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de manufacturas extranjeras. En ese sentido, afirmó que su país no requiere vehículos ensamblados fuera de su territorio y que la industria automotriz debe concentrarse en territorio estadounidense.

El presidente agregó que esta política ya estaría dando resultados, al señalar que empresas de distintos países, incluidos Canadá, México, Japón y Alemania, han comenzado a trasladar sus operaciones hacia Estados Unidos, impulsadas por el interés de producir directamente en ese país.

El mandatario, que ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, dijo el pasado diciembre que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno de México como del de Canadá.

YC