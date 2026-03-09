Cámara de Comercio de Guadalajara pide claridad en la reducción de la jornada laboral

La Cámara de Comercio de Guadalajara manifestó su respaldo a la reforma que propone reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas; sin embargo, solicitó reglas claras y mecanismos en la legislación que permitan a las empresas mantener su competitividad, particularmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio, los servicios y el turismo, donde los horarios de operación suelen ser más amplios y flexibles.

La reducción de la jornada laboral es relevante para la dinámica del mercado

Mediante un comunicado, el organismo empresarial declaró que observa este proceso como un hecho relevante para la dinámica del mercado laboral, la calidad de vida del capital humano y la competitividad de las empresas en México.

La propuesta plantea una implementación progresiva a partir de 2027, con reducciones anuales de dos horas hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

"Esta gradualidad representa una oportunidad para que las empresas puedan planificar, adaptar sus procesos operativos y fortalecer sus estrategias de productividad", dijo.

No habrá disminución de salarios ni prestaciones

La iniciativa plantea también que la reducción de horas no implicará disminución de salarios ni prestaciones, lo que refuerza la necesidad de impulsar esquemas de eficiencia, digitalización y reorganización de los procesos laborales dentro de las empresas. En este sentido, la planeación anticipada será clave para mantener el equilibrio entre bienestar laboral y sostenibilidad empresarial.

"El sector empresarial reconoce que los cambios en la legislación laboral deben construirse con una visión integral que considere la realidad operativa de las empresas, la productividad y la generación de empleo formal; por ello, se recomienda a las empresas comenzar desde ahora con evaluaciones internas que les permitan proyectar ajustes en la reorganización de jornadas, revisar contratos laborales y reglamentos internos, así como fortalecer sus esquemas de tiempo extraordinario y sistemas de control de asistencia", comentó.

Finalmente, dijo que la reducción gradual de la jornada laboral representa una oportunidad para fortalecer la calidad de vida de los trabajadores al propiciar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, permitiéndoles contar con más tiempo para el descanso, la convivencia familiar, la salud y el desarrollo humano; factores que pueden traducirse en colaboradores más motivados, productivos y comprometidos, contribuyendo así al crecimiento sostenible de las empresas.

AS

