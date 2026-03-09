Con un presupuesto de un millón y medio de pesos, este lunes se inauguró una nueva Zona Pulso de Vida en el kiosco de servicios digitales ubicado en la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), el Gobierno de Zapopan —a través del Instituto de las Mujeres—, presentó la nueva modalidad de las Zonas Pulso de Vida dentro de los kioscos digitales de servicios municipales, una estrategia que busca ampliar los espacios seguros para las mujeres en el municipio y fortalecer la atención inmediata ante situaciones de riesgo.

Una Zona Pulso de Vida, es un sistema de asistencia para personas que se sientan en riesgo o necesiten ayuda inmediata.

Con esta acción se integran 20 kioscos digitales a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 zonas activas en Zapopan. Previamente se habían inaugurado ocho espacios con este modelo, y ahora se incorpora por primera vez la modalidad de Zona Pulso de Vida en kioscos digitales, lo que permitirá que estos puntos de servicios municipales también funcionen como espacios de atención y apoyo para mujeres que lo requieran.

Juan José Frangie, Alcalde de Zapopan, explicó que el municipio no va escatimar en recursos para garantizar la seguridad de todas y todos. Explicó que con esta nueva Zona Pulso de Vida ya fue superada la meta que se planteó la actual administración. Inicialmente se habían prometido 25 Zonas Pulsa de Vida y con la inaugurada hoy suman 28.

"El problema es tan grande que nos falta mucho, pero Zapopan lleva la vanguardia", afirmó.

María del Socorro Madrigal Gallegos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, explicó que este proyecto se ha compartido con otros municipios como Guadalajara y Mazamitla.

¿Cómo pedir auxilio en una Zona Pulso de Vida?

1. Pulsar el botón de emergencia (es fácilmente identificable).

2. Automáticamente se encenderá la alarma visual (estrobos).

3. La pantalla se encenderá y el personal policial brindará atención personalizada e incluyente. La persona solicitante tendrá contacto directo visual con una oficial.

4. Se enviará al personal especializado más cercano para guiar a la víctima a un lugar seguro.

