Alertan en Jalisco por estafa virtual al revisar las multas viales: nunca cometas este error

¿Recibiste un mensaje urgente sobre multas viales que no recuerdas haber cometido? Cuidado, podrías estar a un solo clic de perder todos tus ahorros. Una nueva ola de fraudes digitales amenaza a los conductores de Jalisco, utilizando el miedo para robar tu información bancaria.

El modus operandi detrás del fraude vehicular

Las autoridades del Gobierno de Jalisco han lanzado una advertencia urgente ante el incremento de una estafa virtual conocida en el mundo de la ciberseguridad como smishing. Este modus operandi se basa en enviar mensajes masivos a través de WhatsApp y SMS a miles de ciudadanos.

Los delincuentes se hacen pasar por dependencias oficiales para notificar sobre supuestas multas viales, adeudos vehiculares, fotomultas o incluso amenazas de enviar tu automóvil al corralón. Los mensajes suelen ser en tono alarmista para generar el miedo inmediato y que se realice el pago lo más pronto posible.

El mensaje fraudulento siempre incluye un enlace engañoso que imita a la perfección el diseño y los logotipos de los portales de la Secretaría de la Hacienda Pública. Si cometes el grave error de hacer clic en esa liga, entras directamente a la trampa digital diseñada para vaciar tus cuentas.

¿Qué pasa exactamente si abres el enlace malicioso?

Al ingresar a estas páginas apócrifas, el sistema te solicitará datos confidenciales para supuestamente "regularizar tu situación" y evitar recargos. Te pedirán que ingreses nombres completos, direcciones, números de tarjetas de crédito y los NIP de seguridad.

Además, los expertos de la Policía Cibernética advierten que el simple hecho de abrir el vínculo puede instalar software malicioso en tu dispositivo móvil. Esto compromete tu privacidad de forma silenciosa y sin que te des cuenta.

Este virus informático permite a los atacantes acceder a tus aplicaciones financieras, robar tus "credenciales de cookies", extraer fotografías privadas y leer tu lista de contactos. Todo esto facilita la suplantación de identidad para realizar compras no autorizadas a tu nombre.

Cómo identificar una estafa virtual de multas viales

Los estafadores utilizan palabras de emergencia como "último aviso", "orden de retención" o "acción inmediata requerida" para que no tengas tiempo de pensar con claridad. Juegan psicológicamente con tu miedo a las represalias administrativas y económicas.

Recuerda que ninguna institución gubernamental en Jalisco solicita pagos ni información personal a través de mensajes de texto informales. Los trámites oficiales tienen canales estrictamente regulados y seguros.

Te puede interesar: Harfuch destaca reducción de 50% en homicidios en Jalisco

Si recibes una notificación sospechosa, mantén la calma en todo momento. Revisa detenidamente la URL del enlace; los sitios fraudulentos suelen tener errores ortográficos, números intercalados o dominios extraños que no corresponden a las páginas oficiales del gobierno estatal.

Consejos para no caer en estafas

Para evitar ser víctima de esta peligrosa red de fraude cibernético, te recomendamos seguir estas medidas de seguridad básicas en tu día a día:

Ignora y bloquea: Si recibes un SMS de un número desconocido (frecuentemente con ladas de otros estados) exigiendo el pago de infracciones, no respondas ni interactúes.

Si recibes un SMS de un número desconocido (frecuentemente con ladas de otros estados) exigiendo el pago de infracciones, no respondas ni interactúes. Nunca hagas clic: Evita abrir enlaces acortados o sospechosos que lleguen a tu bandeja de entrada o aplicaciones de mensajería, por más oficiales que parezcan.

Evita abrir enlaces acortados o sospechosos que lleguen a tu bandeja de entrada o aplicaciones de mensajería, por más oficiales que parezcan. Verifica en fuentes oficiales: Si tienes dudas reales sobre tu estatus vehicular, ingresa manualmente al portal oficial del gobierno tecleando la dirección exacta en tu navegador web.

Si tienes dudas reales sobre tu estatus vehicular, ingresa manualmente al portal oficial del gobierno tecleando la dirección exacta en tu navegador web. Protege tus contraseñas: No guardes tus claves bancarias en el bloc de notas de tu celular y activa siempre la verificación en dos pasos en tus aplicaciones.

No guardes tus claves bancarias en el bloc de notas de tu celular y activa siempre la verificación en dos pasos en tus aplicaciones. Denuncia de inmediato: Utiliza el número 089 para realizar reportes anónimos sobre números telefónicos que intenten extorsionarte o engañarte.

La inmediatez de los teléfonos celulares nos hace vulnerables a reaccionar sin pensar ante supuestas emergencias. Tómate un minuto para analizar cualquier mensaje alarmista; esa pequeña pausa de reflexión es tu mejor y más efectiva defensa contra los ciberdelincuentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS