Reeligen a Javier Arroyo Navarro al frente de la Cámara de Comercio de Guadalajara

Este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, en la que fue reelecto por tercer y último año el actual Presidente del Consejo, Javier Arroyo Navarro.

Durante la sesión se presentó el informe de actividades correspondiente a 2025 y el plan de trabajo para 2026.

El Presidente Arroyo Navarro agradeció al consejo directivo, expresidentes, vicepresidentes, socios, colaboradores y a las distintas comunidades de la cámara, el trabajo realizado durante el año previo y la confianza que han depositado en él para encabezar la institución por un periodo más.

Durante 2025, la Cámara de Comercio de Guadalajara impulsó una agenda estratégica orientada a fortalecer el ecosistema empresarial y generar mayores oportunidades para sus socios y la comunidad. Los esfuerzos se concentraron en cuatro ejes prioritarios:

Valor agregado para los socios.

Liderazgo e incidencia en la comunidad.

Representatividad y comunicación.

Desarrollo humano, infraestructura y solidez financiera.

“Al igual que hace un año, nuestras y nuestros socios se mantuvieron en el centro de las decisiones clave de la Cámara. El objetivo fue claro: fortalecerlos y proporcionarles herramientas más potentes, pertinentes y efectivas para impulsar su crecimiento empresarial”, afirmó el presidente Arroyo Navarro durante su mensaje ante la asamblea.

En este marco, se concretó un convenio estratégico con BBVA, que ofrece beneficios exclusivos a los socios y robustece el entorno empresarial mediante soluciones de financiamiento, acceso a cuentas digitales, acompañamiento estratégico y asesoría especializada. Asimismo, se formalizó una alianza con el Hospital San Javier, que permitirá a los afiliados acceder a servicios médicos de alta especialidad en condiciones preferenciales.

En materia de capacitación, se registró un crecimiento significativo en la formación empresarial a través de diplomados, seminarios y cursos. Destacó el Programa de Alta Dirección, desarrollado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, orientado a fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades directivas de quienes encabezan empresas tractoras. El programa concluyó con éxito su primera generación, consolidándose como una apuesta estratégica para el liderazgo empresarial en la región.

Arroyo Navarro señaló que los Círculos Empresariales se consolidaron como una de las comunidades de networking más dinámicas y efectivas de la región Occidente del país, al concretar 215 alianzas estratégicas y generar un volumen de negocios por 161 millones de pesos.

En materia de proyección internacional, destacó que la expansión de actividades fortaleció la presencia de los socios mediante un incremento en su participación en misiones comerciales.

En ese contexto, se realizaron misiones estratégicas en Las Vegas, Nevada, con motivo de la ASC Market Week 2025, así como en Osaka y Tokio, en el marco de la Japan Expo Osaka 2025, con la participación de empresarios de diversos sectores productivos.

De forma complementaria, la institución recibió en su sede a nueve delegaciones provenientes de ocho países: Bélgica, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y España. Estas visitas reforzaron el intercambio empresarial y contribuyeron a posicionar a Jalisco como un destino confiable y competitivo para la inversión.

En el ámbito cultural y turístico, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería celebró su 32 aniversario con más de 176 actividades, que reunieron a más de 416 mil asistentes. El evento alcanzó además 18 millones de espectadores a través de televisión y plataformas digitales, con presencia en 50 países, y generó una derrama económica superior a 218 millones de pesos.

Por su parte, el Tour Tequila Express, realizado en colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la Secretaría de Turismo, Ferromex y la OFVC, recibió a más de 4 mil 600 turistas. Esta experiencia emblemática, con reconocimiento internacional, fortalece el posicionamiento de Jalisco como destino turístico de primer nivel, al promover su cultura y tradiciones.

“Tenemos meses muy dinámicos por delante. Sigamos trabajando con unidad, responsabilidad y visión de futuro. Sigamos demostrando por qué somos la fuerza empresarial”, concluyó Javier Arroyo Navarro, presidente de la institución.

YC