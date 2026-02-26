La noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud preliminar 4.0 en la región Costa Sur de Jalisco, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:26:54 horas del 26 de febrero de 2026, con epicentro localizado a 10 kilómetros al noroeste de Cihuatlán.

Autoridades señalaron que se han recibido algunos reportes de percepción leve en municipios de la Costa Sur; sin embargo, no se tienen registros de afectaciones a personas ni daños en infraestructura.

Protección Civil mantiene monitoreo permanente en coordinación con las comandancias regionales para atender cualquier eventualidad.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y conservar la calma ante este tipo de fenómenos.

MF