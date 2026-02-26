Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puerto Vallarta tampoco se salvaron de la rapiña y los incendios registrados durante el operativo federal para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El inmueble, ubicado sobre la avenida Francisco Villa, en la colonia Fluvial Vallarta, fue atacado presuntamente por integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG) el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con versiones de testigos, un hombre a bordo de una motocicleta, con el rostro cubierto, comenzó a lanzar piedras contra los ventanales de la única oficina de esta dependencia federal en la ciudad. Tras romper los cristales, los agresores prendieron fuego al mobiliario y huyeron del lugar. Las llamas consumieron parte del interior, dejando escritorios, sillas y archivos reducidos a cenizas.

Aquí se escucharon los vidrios estallar y luego vimos el humo salir por las ventanas. Fue cuestión de minutos", relató un comerciante de la zona que pidió omitir su nombre por seguridad. Otra vecina señaló que el ataque ocurrió en medio del caos que se vivía ese día: "No había patrullas cerca en ese momento. Todos estábamos resguardándonos por los bloqueos".

A cuatro días del incidente, las oficinas permanecen cerradas y con los servicios suspendidos. En el exterior aún se observan cristales rotos y se percibe el olor a humo. Solo un custodio de seguridad privada resguarda el inmueble. Contribuyentes consultados expresaron su preocupación ante la cercanía de la declaración anual.

"Nadie nos dice qué va a pasar ni cuándo van a reabrir. Necesitamos hacer trámites y estamos en total incertidumbre", comentó un usuario afectado.

La suspensión de actividades ha generado molestia y desinformación entre la población, que permanece a la expectativa de un posicionamiento oficial sobre la reanudación de los servicios en esta oficina federal, la única disponible en Puerto Vallarta.

