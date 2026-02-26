Proyectarán el arte en barricas durante el Mundial de Futbol

Con el propósito de consolidar una plataforma de exhibición para el talento artístico local en el contexto del Mundial de Futbol, el Gobierno de Zapopan, realizó la entrega de 48 barricas a igual número de creadoras y creadores del municipio, quienes desarrollarán intervenciones plásticas bajo una línea conceptual definida.

Estas barricas serán exhibidas en distintos lugares en el marco de la justa deportiva que se realizará en junio próximo.

Las piezas se elaborarán con base en tres directrices: Jalisco como origen cultural, el futbol entendido como lenguaje universal y la mexicanidad como narrativa central. Estas premisas permitirán articular una muestra urbana que combine tradición, identidad y proyección global, posicionando a Zapopan como un referente creativo en el marco de un evento deportivo de alcance internacional.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que este proyecto refleja la importancia que tiene la cultura para la administración.

"Por eso nosotros decidimos irnos por ese camino, porque la cultura convierte a esas niñas y niños, a esas personas las convierten en seres para bien y yo creo que es uno de los mejores antídotos para todas las niñas, niños, toda esa juventud que agarre el camino correcto y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo", comentó.

La regidora Elena Ortiz Sánchez, señaló que estas barricas van a brindarles exposición a nivel internacional, ya que se expondrán en espacios públicos durante el mundial, por lo tanto hoy se comienza con un proceso creativo que resaltará el talento que existe en México.

"Este proyecto que no solo inaugura un proceso, sino que marca el inicio de una colaboración entre el arte y la tradición en el marco del mundial 2026. Agradezco y doy la bienvenida a ustedes los artistas a esta plataforma que les brindará los espacios públicos, audiencia local e internacional y se integra una iniciativa para visibilidad su talento".

Por su parte el director de cultura de Zapopan, Christopher de Alba Anguiano puntualizó que con esa iniciativa se busca mezclar los rasgos que caracterizan a la sede más mexicana que es el arte, la carrerita y el tequila, por lo cual se plasmarán sus ideas en barricas que almacenaron esta bebida.

"Este proyecto nace de la mesa técnica de cultura del mundial 2026 como un proyecto estratégico, con la intención de poder ser la capital más mexicana, exponiendo el arte en el espacio público", comentó.

En nombre de la comunidad de artistas, José Luis Malo, dijo que llevar el arte a las calles en un evento como el Mundial implica una gran responsabilidad.

"Nos lleva la gran responsabilidad de demostrar que somos un pueblo de gente creativa pro positiva que tenemos un Gobierno que apuesta por el arte, que apuesta por la activación social que quiere cambiar Armas por pinceles, para cambiar todo ese paradigma que no se ha llevado a tener una Imagen que no es la mejor", afirmó.

Las barricas fueron donadas por la empresa Carlitos Spirits.

MF