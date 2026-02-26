Aprueban gasto del Congreso de Jalisco para 2026; no hubo aumento salarial a diputados

El Congreso de Jalisco aprobó su presupuesto de egresos para 2026 por un monto de mil 109 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto a lo ejercido en 2025. En el dictamen se descartó un aumento salarial para los legisladores.

La diputada Montserrat Pérez Cisneros explicó que el incremento se debe a mayores participaciones estatales y a remanentes de ejercicios anteriores.

"Tenemos un aumento del tres por ciento de las participaciones estatales, es decir, al Congreso el Estado le da tres por ciento más y luego, tenemos remanentes de los ejercicios presupuestales del 2024 y 2025 que permiten que se extienda. Esos remanentes son porque hubo algunos proyectos que no se ejecutaron o porque hubo economías. Hoy tenemos 85 millones de pesos en remanentes de los últimos dos ejercicios presupuestales, por eso tenemos más presupuesto para este año".

No habrá aumento en el salario de los legisladores ni del secretario General, pero el personal de base recibirá un aumento de $500 pesos quincenales directos a sueldo en el primer semestre y a partir del segundo semestre, será un incremento adicional de $500 pesos quincenales con impacto al salario, lo que equivale a $2,000 pesos mensuales adicionales.

Se mantienen pólizas de seguro de vida para el personal, un aumento del 3% en prestaciones laborales mientras que los coordinadores y titulares de órganos técnicos con autonomía técnica tendrán un incremento de 3.5%.

De acuerdo con lo aprobado, el 85% del gasto en 2026 se destinará al pago de sueldos y prestaciones.

Uno de los proyectos estratégicos para este año es la creación de un espacio adecuado para el Archivo General del Congreso, tanto histórico como de concentración y en 2025 se trabajó en el proyecto ejecutivo, aunque no se alcanzaron los tiempos administrativos para su licitación.

También se busca mejorar las condiciones del edificio ubicado en avenida Juárez, donde operan diversas áreas del Poder Legislativo, para garantizar espacios funcionales y adecuados.

