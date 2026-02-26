El Gobierno del Jalisco anunció hoy apoyos para la reactivación económica, turística y productiva de Puerto Vallarta cuyo destino turístico resultó seriamente afectado por los bloqueos e incendios derivados de la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

Las acciones principales serán fortalecer la seguridad pública, implementar programas de reactivación económica, inversión en promoción turística a nivel nacional e internacional, programas orientados a la sociedad civil, impulso a la generación de empleo, salud mental y transporte público.

De gira en este municipio Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó una mesa de diálogo con representantes del sector productivo, económico y turístico.

"Después de los acontecimientos del domingo pasado, hemos acordado una mesa permanente de reactivación económica, donde el Gobierno del Estado de Jalisco se compromete con Puerto Vallarta (...) Va a recibir, conjuntamente, todo el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, porque todas y todos amamos Puerto Vallarta", afirmó Pablo Lemus.

Lemus Navarro explicó a empresarios que, conforme lo permitió la agenda y el restablecimiento de las actividades, hoy estaba presente en el puerto mostrando el apoyo para sesionar permanentemente entre los sectores y establecer el trabajo conjunto.

Mauro Garza Marín, coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, explicó que los apoyos serán en liquidez, financiamiento, incentivos económicos para el equipamiento e inversión de infraestructura para el desarrollo de talento.

Habrá una bolsa para las micro, pequeñas y medianas empresas, esperando que Puerto Vallarta esté listo para hacer frente al turismo que arribará para el próximo Mundial en junio de 2026.

Michelle Fridman Hirsch, informó que la Mesa de Turismo está activa desde el domingo, cuando en constante comunicación se actuó por etapas, la primera el resguardo y la seguridad de las y los turistas, de los cuales no hubo ningún herido.

Autoridades y sector empresarial recorren el malecón.

Informó del apoyo del Municipio de Puerto Vallarta, a cargo de Luis Munguía, y las autoridades en materia de seguridad, y explicó la etapa de reactivación del destino, hoteles, restaurantes y el propio Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Mencionó que se realiza un trabajo inmediato para la recuperación de atracción de turistas y eventos, los cuales se buscan con la exposición del puerto en distintas ferias, enfrentando con acciones la aclaración de que el destino está en operación normal para la recuperación de los indicadores turísticos.

Sobre el transporte en la ciudad, Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte (SETRAN), precisó que se reporta saldo blanco respecto a la vida de conductores y usuarios.

En Puerto Vallarta, se presta servicio para movilizar a 42 mil personas al día, un servicio vital e indispensable que se necesitaba reactivar, señaló el Secretario.

Se explicó que hay una mesa de trabajo instalada para revisar la situación jurídica y administrativa que enfrentan los transportistas con las gestiones con sus seguros y mutualidades. En Puerto Vallarta, hay una flota de mil 780 taxis y alrededor de 196 vehículos de plataforma.

También se trabaja para la reparación de caminos afectados y la construcción del Puente de La Desembocadura en el que, de forma temporal, se habilitó un camino para la circulación.

A esto se suman obras de infraestructura, las cuales algunas se intervendrán después del Mundial como el Puente Amado Nervo, el Centro de Autismo, el Muelle de Mismaloya, la Unidad Deportiva Bobadilla, el Polideportivo de Alto Rendimiento, mantenimiento en vías carreteras y la incorporación de la grapa del retorno de la terminal internacional del aeropuerto.

Los empresarios y líderes académicos celebraron el acercamiento con el Gobierno Estatal y coincidieron que ha dejado clara su labor y función para dar certeza, mientras que los empresarios y comerciantes, aseguraron, son un sector unido que ha enfrentado la recuperación en crisis, como así lo fue en posterior a la pandemia por Covid-19.

Propusieron en temas de inversión los recursos de los fondos empresariales y turísticos para recuperar la normalidad en la estadística de pasajeros nacionales, internacionales, recuperación hotelera y la confianza en la seguridad de las y los visitantes y habitantes.

