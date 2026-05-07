REDAC y CETS firman convenio para impulsar la donación de sangre altruista

Con el fin de desarrollar campañas voluntarias y altruistas y lograr la autosuficiencia estatal, la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana A.C. (REDAC) y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Jalisco (CETS), firmaron la mañana de este jueves un convenio de colaboración para impulsar la donación de sangre repetitiva en la entidad.

La iniciativa se llevará a cabo a través del modelo itinerante o extra – muros, mediante el cual universidades, empresas, instituciones públicas y privadas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, participan con campañas de donación voluntarias y altruistas. Una unidad móvil visitará el lugar en el que se realiza el ejercicio y es operada por médicos especialistas certificados para extraer y procesar la sangre.

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Con este modelo se busca motivar a la ciudadanía, pues no tendrán que acudir a un hospital y el procedimiento toma menos de una hora. La sangre obtenida quedará a disposición de CETS a fin de que sea distribuida a los hospitales públicos que integran la red de la Secretaría de Salud de Jalisco; REDAC promoverá alianzas con instituciones para impulsar las campañas de donación.

¿Cuál es el objetivo?

Para registrarse y agendar una cita para donar, REDAC habilitó su plataforma tecnológica. CETS operará la unidad móvil del banco de sangre. La meta es contar con cinco unidades más para tener más cobertura en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), indicó el titular de CETS, indicó el titular de CETS, David Espinosa de Los Monteros Soltero.

En tanto, el objetivo a mediano plazo, es lograr que la sangre llegue de manera suficiente y oportuna a la población que más lo necesita ; en el mediano plazo es duplicar el número de personas que donan de forma voluntaria. Actualmente, alrededor 11 mil personas al año en Jalisco hacen donaciones de sangre de forma objetiva, con lo que se busca aumentar la cifra hasta 22 mil.

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"(En México) tenemos de un 3% a un 5 % ciento de donación altruista. Prácticamente no existe. México ocupa unos lugares pobres a nivel del altruismo, y Jalisco también. Nuestra meta de corto plazo es llegar, mínimo de arranque, a un 10 % de donación efectiva. No se imaginan el salto cuántico que daríamos", comentó Espinosa de Los Monteros.

Un problema de salud pública

El presidente de REDAC, Jaime Enrique Michel Velasco, celebró que este convenio representa un trabajo de seis años dedicados al impulso de la donación de sangre voluntaria y altruista en México. Advirtió que la falta de disponibilidad en hospitales representa un problema de salud pública, pues se estima que el 96 % de la sangre que se capta en Jalisco, es bajo el sistema denominado familiar o de reposición, en el que la responsabilidad de conseguir donadores, y de reponer la sangre, es responsabilidad del paciente y su familia.

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Reconoció que el convenio refleja la disposición a colaborar entre la sociedad civil y el gobierno en uno de los grandes retos sociales. "La demanda diaria de sangre y sus hemocomponentes supera el volumen de donaciones, lo cual genera un déficit que se convierte en un problema de salud pública. Por ello, en el convenio se estableció como objetivo específico el lograr que en el plazo inmediato que la sangre que se obtenga a través de las campañas llegue de manera suficiente y oportuna a la población de más escasos recursos a través de los 23 hospitales e instituciones públicas del sector salud de Jalisco", comentó.

La vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Ileana Rivera Gastelum, señaló que la donación altruista es reflejo de compromiso social y del fortalecimiento de la comunidad. Reiteró la disposición de la Cámara de Comercio de participar en las campañas y las iniciativas de responsabilidad social.

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