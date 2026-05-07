Autoridades estatales y federales se encuentran realizando un operativo coordinado para combatir un incendio forestal registrado en el paraje “La Listetera”, ubicado en la Sierra de La Mora, entre los municipios de Magdalena y Hostotipaquillo.

En las labores participan más de 80 elementos, entre los que se encuentran combatientes y personal operativo, además de 11 vehículos especializados y el helicóptero Witari, el cual está siendo utilizado para reconocimiento aéreo y apoyo estratégico para el combate del fuego.

De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), en el combate al incendio trabajan brigadas de la corporación estatal junto con personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes realizan maniobras para evitar que se propague el fuego hacia otras áreas de la sierra.

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Las acciones implementadas incluyen combate directo de las llamas, apertura de brechas cortafuego y recorridos de vigilancia para contener el avance del incendio forestal.

Antonio Jiménez, director de la Unidad de Manejo de Fuego de la UEPCBJ, informó que actualmente trabajan alrededor de seis brigadas integradas por cerca de 60 combatientes desplegados directamente en el área afectada.

“El equipo aéreo realizará sobrevuelos para definir tácticas y estrategias que permitan trabajar y confinar el incendio forestal que está sucediendo entre los municipios de Magdalena y Hostotipaquillo”, explicó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre riesgos para las poblaciones cercanas; sin embargo, continúan las tareas de monitoreo para evitar que el incendio se continúe extendiendo.

Actualmente, en Jalisco se enfrenta la temporada de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y las condiciones secas en distintas zonas del estado.

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MB